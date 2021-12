Sia OnePlus 10 Pro che OnePlus 10 dovrebbero integrare il potentissimo chip Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, e a confermarlo non sono numerosi rumours ma il CEO dell’azienda Pete Lau. Sale così a cinque il conteggio delle aziende che hanno già ufficializzato la presenza del SoC di nuova generazione sui propri smartphone flagship: dopo Xiaomi, OPPO, Realme e Motorola ora si unisce anche OnePlus.

La conferma di Pete Lau passa attraverso Weibo – piattaforma di microblogging cinese che potremmo paragonare a Twitter – dove il CEO di OnePlus ha presentato il SoC Snapdragon 8 Gen 1 come cuore pulsante dei prossimi smartphone della compagnia, con tanto di immagine ufficiale in cui compaiono i loghi sia di OnePlus che di Qualcomm.

Questa conferma corrobora ciò che già sappiamo sulla futura linea di top di gamma dell’azienda: sappiamo che saranno lanciati due modelli, OnePlus 10 Pro e OnePlus 10, le cui specifiche sono note grazie ai rumors di leakers e siti specializzati come OnLeaks e 91Mobiles. Riportiamo brevemente la presunta scheda tecnica di OnePlus 10 Pro:

schermo da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh a 120 Hz;

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1;

8/12 GB di RAM LPPDR5;

memoria interna da 128/256 GB tipo UFS 3.1;

fotocamera frontale da 32 megapixel;

tripla fotocamera posteriore con sensori da 48 megapixel, 50 megapixel e 8 megapixel;

batteria da 5.000 mAh;

ricarica ultrarapida a 125 watt.

Snapdragon 8 Gen 1 su OnePlus 10: cosa ci aspettiamo

La nuova piattaforma hardware costruita da Qualcomm è stata svelata pochi giorni fa durante il summit annuale dell’azienda in cui giornalisti, investitori e partner vengono invitati a saggiare i progressi dell’azienda. Tra prove sul campo e keynotes, il momento più atteso è stato ovviamente quello della presentazione di Snapdragon 8 Gen 1. La nuova denominazione del SoC, realizzato con un processo costruttivo a 4 nm in partnership con Samsung Foundry, già fa trapelare la volontà aziendale di dare un taglio al passato, staccandolo dal “vecchio” Snapdragon 888, di cui è però un’evoluzione.

Questa piattaforma octa-core presenta un nuovo Prime Core basato su Cortex-X2, unito a tre Performance Core e quattro Efficiency Core, ma sono soprattutto Image Signal Processor (ISP), modem e GPU a mostrare miglioramenti sostanziali. Con il nuovo ISP a 18 bit sarà possibile di registrare video in 8K HDR e in formato HRD 10+, una novità assoluta nel panorama mobile, ma non solo: grazie alla tecnologia Snapdragon Sight la gamma dinamica del comparto fotografico migliorerà nettamente consentendo di catturare ed elaborare un numero di dati 4.000 volte superiore rispetto alla generazione precedente.

Sul versante gaming, la GPU Adreno next-gen permette, secondo l’azienda, di migliorare le prestazioni grafiche del 30% riducendo al contempo i consumi del 25%: numeri così appetibili che Qualcomm è al lavoro su di una variante del suo chipset – lo Snapdragon G3x Gen 1 – specificamente progettata per dispositivi di gioco portatili à la Steam Deck.

Infine, il modem RF Snapdragon X65 5G di quarta generazione assicurerà velocità di download fino a 10 Gigabit mentre FastConnect 6900 Mobile Connectivy System provvederà al supporto per le reti Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E, così da garantire prestazioni ragguardevoli sotto il profilo della connettività sia oggi che in prospettiva futura. Ed il tutto con un occhio di riguardo per il design, che in alcuni render sembra davvero mozzafiato.

Non dovremo neanche attendere troppo per vedere OnePlus 10 e OnePlus 10 Pro: secondo le ultime indiscrezioni il lancio potrebbe arrivare nei prossimi mesi, almeno per il mercato cinese.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Android: la classifica di novembre 2021