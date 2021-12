OnePlus potrebbe presentare il suo nuovo top di gamma, il OnePlus 10 Pro, in anticipo rispetto alle tradizionali tempistiche. L’evento di lancio del nuovo flagship potrebbe essere, infatti, dietro l’angolo. Stando a quanto rivelato oggi dall’insider Max Jambor, OnePlus ha organizzato un evento di lancio per il prossimo 5 gennaio a Las Vegas. L’evento è in programma in parallelo all’apertura della nuova edizione del Consumer Electronics Show (CES) che può rappresentare la vetrina ideale per presentare ufficialmente un progetto di grande importanza come il nuovo OnePlus 10 Pro.

Al momento, non è chiaro se OnePlus presenterà sia il OnePlus 10 che il OnePlus 10 Pro in occasione dell’evento del 5 gennaio. La scelta di Las Vegas e del CES come sede della presentazione potrebbe rappresentare, inoltre, la conferma di un immediato lancio globale dei nuovi smartphone di OnePlus. Stando ad indiscrezioni di alcune settimane fa, invece, OnePlus dovrebbe lanciare i nuovi OnePlus 10 prima in Cina (entro gennaio 2022) e poi nel resto del mondo (tra marzo e aprile 2022).

L’immagine dell’invito all’evento OnePlus diffusa da Max Jambor, è bene sottolineare, non fa alcun riferimento alla presentazione di nuovi smartphone. C’è, quindi, la possibilità che l’azienda scelga di svelare altri prodotti in occasione dell’evento che si svolgerà tra poco meno di un mese. Già nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuovi teaser ufficiali in grado di chiarire quali saranno le novità che OnePlus presenterà ad inizio 2022.

Le specifiche del nuovo OnePlus 10 Pro

Il nuovo OnePlus 10 Pro è, da tempo, al centro di diverse indiscrezioni, legate in particolare alla scheda tecnica. Il nuovo flagship di casa OnePlus potrà contare sul nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 in arrivo anche su altri top di gamma Android nel corso delle prossime settimane a partire dai nuovi Moto Edge X30 e Xiaomi 12. Lo smartphone, inoltre, potrà contare su di un display AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione Quad HD+ e con refresh rate di 120 Hz.

Tra le specifiche tecniche del nuovo OnePlus 10 Pro troveremo varie combinazioni di RAM e storage con un massimo di 12 GB di LPDDR5 RAM e 256GB di memoria interna di tipo UFS 3.1 oltre ad una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 125 W. Lo smartphone arriverà con Android 12 “di serie”, personalizzato con OxygenOS 12 che potrebbe integrare alcune funzionalità software inedite.

Il comparto fotografico del nuovo top di gamma di OnePlus includerà una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel ed un teleobiettivo da 8 Megapixel. La camera frontale sarà da 32 Megapixel. Il comparto fotografico dello smartphone porterà la firma di Hasselblad, azienda con cui OnePlus ha avviato una nuova partnership.