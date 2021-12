OnePlus è uno dei produttori più attenti alla questione aggiornamenti e, sin dal rilascio della versione definitiva di Android 12, i possessori dei suoi vari smartphone gli hanno fatto “pressioni” per scoprire quando tale sistema operativo sarà finalmente disponibile per il proprio telefono.

Un nuovo messaggio del CEO di OnePlus, Pete Lau, non è tuttavia di buon auspicio per gli utenti cinesi di uno degli smartphone del produttore asiatico meno recenti: pare, infatti, che il team di sviluppatori dell’azienda stia incontrando non poche difficoltà per riuscire a portare sui device con a bordo Hydrogen OS (ossia la UI usata da OnePlus in Cina) la nuova interfaccia personalizzata OxygenOS 12/ColorOS 12 (basata su Android 12).

OnePlus e Android 12, un rapporto difficile

Ricordiamo che il 2021 è stato un anno complicato per OnePlus, che nei mesi scorsi “è passata sotto l’ala protettiva di OPPO”, alla cui interfaccia personalizzata ColorOS è andata via via ispirandosi sempre più per OxygenOS 12 (la UI adottata sul mercato globale), mandando definitivamente in pensione Hydrogen OS (la UI adottata sui device destinati alla Cina).

Il team di OnePlus ha anche rilasciato Android 12 per OnePlus 9 ma l’update era afflitto da alcuni problemi e il produttore ha dovuto rallentare le operazioni di roll out per trovare apposite risoluzioni e, anche oggi che è disponibile una versione definitiva, tanti utenti lamentano la presenza di qualche bug di troppo.

Pare che le dichiarazioni di Pete Lau si riferiscano soltanto agli smartphone commercializzati in Cina e basati quindi su Hydrogen OS ma probabilmente qualche preoccupazione potrebbe sorgere pure per i possessori di telefoni con interfaccia OxygeonOS.

All’inizio del prossimo anno è attesa la presentazione ufficiale della serie OnePlus 10, che sul mercato arriverà con Android 12 e sarà interessante scoprire se tali device potranno contare su un’interfaccia fluida e ottimizzata. Staremo a vedere.

Leggi anche: i migliori smartphone di OnePlus del mese