Grandi novità per quanto riguarda due dei futuri smartphone di casa OnePlus. In queste ore sono infatti spuntate esaustive immagini che ritrarrebbero OnePlus Nord 2 CE e qualche dettaglio in più sul presunto OnePlus 10 Pro: curiosi di scoprire tutto?

Questo dovrebbe essere il design di OnePlus Nord 2 CE

Una manciata di giorni fa sono trapelate alcune delle possibili specifiche tecniche di OnePlus Nord 2 CE, lo smartphone di fascia media che potrebbe debuttare a inizio 2022, forse a partire dall’India. Tra queste spiccano il display AMOLED da 6,4 pollici a 90 Hz, il SoC Mediatek Dimensity 900 5G e la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP.

I render qui in basso ci mostrano come dovrebbe essere il design di OnePlus Nord 2 CE: possiamo subito notare come l’aspetto non si differenzi molto da quello del Nord 2, fatta eccezione per il modulo fotografico posteriore con qualche piccolo “spostamento” e la presenza del foro per il jack da 3,5 mm. La colorazione Grey dovrebbe essere affiancata da una Olive Green.

Le immagini non svelano il sensore di impronte, che potrebbe dunque trovarsi integrato nel display AMOLED. Quest’ultimo dovrebbe essere di tipo flat e avere un piccolo foro nell’angolo sinistro per contenere la fotocamera anteriore, forse da 16 MP.

Ricarica ultra rapida per OnePlus 10 Pro

Le indiscrezioni toccano anche OnePlus 10 Pro, il prossimo flagship del produttore cinese che potrebbe essere presentato tra poche settimane a Las Vegas, all’apertura del CES 2022. Lo smartphone dovrebbe disporre di un display AMOLED da 6,7 pollici QHD+ LTPO a 120 Hz, del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e di una tripla fotocamera posteriore firmata Hasselblad con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e telefoto da 8 MP.

A completare il quadro dovrebbero esserci 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1 e una batteria con ricarica ultra rapida: le ultime suggeriscono infatti la possibilità di un supporto alla ricarica cablata da 80 W e alla ricarica wireless da 50 W. Si ipotizza che i mAh a disposizione saranno 5000, ma non sono arrivate ulteriori conferme.

Basandoci sulle indiscrezioni non dovremo attendere molto per mettere gli occhi su OnePlus 10 Pro: quanto lo state aspettando da 1 a 10?

