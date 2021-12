In attesa della presentazione ufficiale, in programma a inizio febbraio 2022 secondo le ultime indiscrezioni, si continua a parlare dei nuovi Samsung Galaxy S22. La notizia più interessante di oggi è dedicata al top di gamma Samsung Galaxy S22 Ultra, nuovo punto di riferimento della famiglia Galaxy. Il nuovo Galaxy S22 Ultra andrà a fronteggiare tutti i principali flagship Android oltre agli iPhone 13 Pro. L’ultima indiscrezione sulla scheda tecnica dello smartphone di Samsung riguarda la memoria d’archiviazione a disposizione. Vediamo i dettagli.

Samsung Galaxy S22 Ultra: anche con 1 TB di storage

Secondo quanto riportato oggi da Sammobile, il nuovo Samsung Galaxy S22Ultra arriverà sul mercato con una versione “top” da ben 1 TB di spazio d’archiviazione in modo da soddisfare le richieste degli utenti più esigenti. Samsung non propone un top di gamma con 1 TB di memoria interna da quasi tre anni. Nel 2019, infatti, il Galaxy S10+ arrivò sul mercato con una variante da 12 GB di RAM e 1 TB di storage mentre i suoi eredi (S20 e S21) si sono fermati al gradino più basso, rappresentato dalla memoria da 512 GB.

Il passaggio ad 1 TB di spazio d’archiviazione (soluzione proposta anche dagli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max) potrebbe rivelarsi essenziale per molti utenti. La possibilità di registrare video in 8K con la fotocamera principale ed in 4K con la fotocamera anteriore andrà, inevitabilmente, a far aumentare la porzione di memoria interna da dedicare archiviazione dei contenuti multimediali realizzati con il proprio smartphone. Gli utenti che utilizzeranno molto questa funzionalità, quindi, troveranno estremamente vantaggioso il passaggio al formato da 1 TB per lo storage.

L’indiscrezione lanciata da Sammobile, considerando l’affidabilità della fonte, si rivelerà molto probabilmente corretta. Il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra potrà, quindi, contare su di una variante da 1 TB di storage interno. Al momento, però, non ci sono conferme su possibili variazioni nella dotazione di memoria RAM in base ai vari tagli di memoria d’archiviazione del nuovo flagship coreano che dovrebbe arrivare nelle versioni da 128, 256 e 512 GB oltre che quella da 1 TB.

Da valutare anche la questione del prezzo del nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra. Per quanto riguarda S21 Ultra, ad esempio, il passaggio dalla versione da 256 GB a quella da 512 GB comporta un costo extra di 130 euro (1329 -> 1459 euro a listino). Un ulteriore raddoppio della memoria interna, con il passaggio da 512 GB a 1 TB, potrebbe, quindi, essere accompagnato da un rincaro simile. Se il listino del nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra sarà in linea con quello di S21 Ultra, come fanno pensare le ultime indiscrezioni, la variante da 1 TB potrebbe costare 1589 euro di listino.

Un altro elemento da considerare è rappresentato dai mercati di disponibilità di S22 Ultra da 1 TB. Per il momento, infatti, non è possibile confermare che tale variante venga effettivamente commercializzata anche in Italia. In alcuni mercati, infatti, Samsung potrebbe distribuire fermarsi alla versione da 512 GB. In attesa di maggiori dettagli ufficiali, non ci resta che ricordare che la presentazione dei nuovi Galaxy S22 avverrà ad inizio febbraio con le vendite che partiranno nelle settimane successive.