OnePlus si prepara a lanciare il nuovo OnePlus 10 Pro, futuro top di gamma della casa cinese. Lo smartphone è, da diverse settimane, al centro di rumor ed indiscrezioni. Per il momento, l’azienda non ha ancora confermato la data ufficiale di debutto. Tra le ipotesi c’è anche una presentazione anticipata al CES 2022, in programma ad inizio del prossimo mese di gennaio. Di certo, il nuovo OnePlus 10 Pro sarà sul mercato internazionale (Italia compresa) entro la prossima primavera con l’obiettivo di conquistare la fascia alta del mercato Android. In attesa del debutto ufficiale, un video render, basato sui leak di queste settimane, ci mostra quello che sarà (o quanto meno dovrebbe essere) il nuovo OnePlus 10 Pro.

Il nuovo OnePlus 10 Pro in mostra in un video render

Il video che trovate allegato di seguito è stato pubblicato dal canale YouTube Waqar Khan sulla base dei render pubblicati da zouton nelle scorse settimane. Grazie a questo video possiamo farci un’idea molto precisa in merito a quello che potrebbe essere il nuovo OnePlus 10 Pro. Il nuovo top di gamma dell’azienda si mostra con un display con cornici ridotte al minimo sindacale e con un foro per la camera anteriore posizionato in alto a sinistra. Le novità più rilevanti riguardano, però, la parte posteriore dello smartphone.

Il modulo delle fotocamere, infatti, presenta un design rinnovato, con una colorazione a contrasto rispetto a quella del resto della scocca che contribuisce a mettere in evidenza l’area dedicata ai sensori fotografici. Da segnalare anche la presenza del logo Hasselblad, azienda con cui OnePlus continuerà a collaborare anche con la sua prossima generazione di smartphone. Nella parte posteriore c’è spazio anche per il logo di OnePlus, una presenza fissa, che, anche in questo caso, presenta una colorazione a contrasto rispetto al resto della scocca.

Nel video, inoltre, possiamo vedere il nuovo OnePlus 10 Pro in quattro diverse colorazioni. La gamma cromatica (tutta da confermare) va dal nero all’argento passando per una versione verde chiaro ed una viola. OnePlus potrebbe optare per soluzioni completamente differenti per il suo top di gamma ma almeno un paio di queste varianti (soprattutto la nera) dovrebbero riuscire a trovare spazio. Ecco, quindi, il video che ci mostra quello che dovrebbe essere il nuovo OnePlus 10 Pro:

La scheda tecnica del futuro top di gamma di OnePlus

In attesa della presentazione ufficiale, la scheda tecnica del nuovo OnePlus 10 Pro non ha (quasi) più segreti. Il nuovo top di gamma di casa OnePlus potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, nuovo chipset di riferimento della gamma Qualcomm. Il SoC, come da tradizione, sarà supportato da varie combinazioni di RAM e storage fino a 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di un display AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione Quad HD+ e con refresh rate di 120 Hz.

A completare le specifiche tecniche troveremo una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel ed un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. Presente anche un teleobiettivo da 8 Megapixel. Il quarto “foro” del modulo posteriore ospiterà il flash LED. La camera frontale sarà da 32 Megapixel. La batteria dovrebbe presentare una capacità di 5.000 mAh con ricarica rapida da 125 W. Lato software troveremo Android 12 con Oxygen OS.

I primi dettagli ufficiali sul nuovo smartphone potrebbero arrivare al CES 2022. Il nuovo top di gamma di OnePlus è atteso in Europa, invece, per la fine del primo trimestre del 2022.