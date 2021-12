OnePlus ha recente iniziato a rilasciare l’aggiornamento OxygenOS 12 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, ritirandolo poco dopo a causa di numerosi bug. Inoltre, con questo update, il colosso cinese aveva aggiunto una pesante limitazione alla Fotocamera Google.

Tutti gli utenti che erano soliti utilizzare la mod della GCam sul proprio dispositivo, dopo aver effettuato l’aggiornamento, non riuscivano più ad accedere alle fotocamere ausiliari come ultra-wide o il teleobiettivo. Questo risulta molto seccante, soprattutto se consideriamo che utilizzare il mod della fotocamera di Google significava avere degli scatti migliori rispetto all’app stock.

Con un post della community sul forum OnePlus, il colosso ha annunciato di aver rilasciato una nuova versione della OxygenOS 12 volta a correggere tutti i principali bug segnalati. Inoltre ha aggiunto, nota molto positiva, di avere anche risolto il problema delle fotocamere che verrà implementato in un successivo aggiornamento.

“Per quanto riguarda gli altri problemi segnalati, ti assicuriamo che sono coperti anche nel piano di aggiornamento successivo, come la funzione di riempimento automatico in Chrome e la temporanea mancanza di accesso alla fotocamera Ultra HD 48M / AUX su GCam. Continueremo a concentrare i nostri sforzi sul miglioramento dell’esperienza software e lavoreremo per affrontare rapidamente questi problemi.”