Brutte notizie per gli utenti OnePlus appassionati di fotografia mobile che attendono con impazienza il rilascio dell’aggiornamento che porterà sui loro smartphone Android 12: con la nuova versione dell’OS del colosso di Mountain View, infatti, arriverà anche una limitazione che per molti di loro potrebbe essere difficile da sopportare.

Stando a quanto reso noto da uno degli sviluppatori più famosi per quanto riguarda il porting di Google Fotocamera sui vari smartphone Android, con la versione OxygenOS 12, ossia l’interfaccia di OnePlus basata su Android 12, il produttore cinese non permetterà più alle applicazioni di terze parti di accedere ai sensori fotografici ausiliari (come ad esempio il sensore ultra grandangolare o il teleobiettivo).

Con OxygenOS 12 arriva una brutta sorpresa per gli utenti OnePlus

Ciò significa che, una volta aggiornato lo smartphone OnePlus ad Android 12, gli utenti che desiderano continuare a sfruttare le potenzialità di Google Fotocamera (attraverso uno dei suoi vari porting) dovranno accontentarsi di usare il sensore principale del device, non potendo più fare affidamento sugli altri, con un inevitabile peggioramento dell’esperienza complessiva.

Non si tratta di una limitazione di poco conto per gli utenti OnePlus, in quanto Google Fotocamera (grazie ai vari porting che si sono succeduti negli anni) è una soluzione molto popolare tra i possessori di smartphone Android, in quanto è in grado di garantire un notevole miglioramento dell’esperienza fotografica offerta dal device, ciò anche per merito degli speciali algoritmi sviluppati dal colosso di Mountain View.

Il consiglio del popolare sviluppatore dei porting di Google Fotocamera è quello di non procedere all’aggiornamento degli smartphone OnePlus a OxygenOS nel caso in cui si desideri continuare a fare affidamento su tale soluzione, il che sembra suggerire che la decisione del produttore cinese di limitare alle app di terze parti l’accesso ai sensori fotografici ausiliari sia definitiva.

