Prosegue l’espansione della rete di punti vendita Iliad nel territorio nazionale che con l’apertura del nuovo Iliad Store di Pescara raggiunge in totale 24 negozi attivi in Italia.

Un nuovo Iliad Store apre i battenti a Pescara

In barba alla scaramanzia, il nuovo negozio Iliad ha aperto le porte al pubblico nella giornata di ieri, venerdì 17, in Corso Umberto I a Pescara.

Il ventiquattresimo negozio di Iliad è situato nel cuore dello shopping cittadino e precisamente in Via Firenze 309, angolo Corso Umberto I. In vista delle festività natalizie, anche il nuovo punto vendita di Pescara è stato addobbato a tema.

L’apertura del nuovo Iliad Store abruzzese era nell’aria, visto che all’inizio di ottobre l’operatore aveva pubblicato l’annuncio con cui ricercava uno Store Assistant per il nuovo negozio nella città di Pescara.

Vale la pena ricordare nel corso delle prossime settimane gli Iliad Store diventeranno in totale 25, in quanto aprirà un nuovo punto vendita a Rimini, per il quale l’azienda ha già avviato la ricerca di personale a ottobre.

A differenza di quanto accade negli Iliad Corner, nei negozi Iliad Store sono sempre presenti gli addetti specializzati in grado di aiutare i clienti in fase di attivazione delle SIM e delle offerte Iliad e di supportarli in ogni evenienza.

