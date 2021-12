Samsung Galaxy S22 Ultra sarà il prossimo modello di riferimento della serie premium del brand e, come tale, è immancabilmente già molto chicchierato, anche oggi per via di alcune immagini che sembrano smentire le precedenti informazioni sul design.

Nei giorni scorsi, tra primi presunti avvistamenti e indiscrezioni sulla possibile data di lancio, si è già parlato in abbondanza dei prossimi flagship di Samsung. I render trapelati in data odierna mal si sposano coi mockup avvistati qualche giorno addietro.

Pubblicate su Twitter dal noto tipster Roland Quandt di WinFuture, le immagini vengono presentate come provienti da un rivenditore britannico e mostrano quelle che dovrebbero essere due cover ufficiali del futuro Samsung Galaxy S22 Ultra.

La parte interessante, naturalmente, è un’altra: le immagini mostrano anche quello che dovrebbe essere il retro dello smartphone e parte del suo design complessivo. Stando ai render, Samsung Galaxy S22 Ultra presenterà dei bordi leggermente curvi e, smentendo quanto emerso in precedenza, il modulo contenente le fotocamere posteriori – che sono quattro, affiancate da autofocus laser e LED flash – lievemente sporgente. Il design, insomma, non corrisponde a quello che un recente mockup aveva attribuito al prossimo smartphone di punta di casa Samsung.

L’ultima immagine condivisa dalla fonte ritrae la S Pen che con ogni probabilità affiancherà Samsung Galaxy S22 Ultra, che sembra abbastanza simile a quella dell’attuale Samsung Galaxy S21 Ultra.

Secondo precedenti indiscrezioni, Samsung Galaxy S22 Ultra sarà dotato di un display da 6,8 pollici, di una quad camera da 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP, arriverà in tagli di memoria con 12 GB di RAM e 128/256 GB di storage e 16 GB di RAM con 512 GB di memoria interna e sarà disponibile in due varianti: una con Snapdragon 8 Gen 1 e una con Exynos 2200. Le colorazioni proposte dovrebbero essere Dark Red, Black, White e forse anche Green. I prezzi della serie Galaxy S22 dovrebbero essere da fascia premium.

