È ormai certo che dovremo attendere il mese di febbraio per scoprire i nuovi flagship della serie Samsung Galaxy S22, che saranno preceduti a gennaio da Samsung Galaxy S21 FE, il cui lancio è stato più volte posticipato a causa della constante carenza di chipset sul mercato dei semiconduttori.

Il prezzo di quest’ultimo dovrebbe essere in linea con quello di Samsung Galaxy S20 FE, 699 dollari sul mercato americano e 699 euro su quelli europei, anche per evitare di entrare in diretta concorrenza con gli S22 che arriveranno poche settimane dopo.

Prezzi in linea con la serie Galaxy S21

Secondo quanto afferma Sammobile, che ha ottenuto le informazioni da una fonte ritenuta affidabile, Samsung sarebbe intenzionata ad adottare la stessa politica di prezzi utilizzata lo scorso anno anche per la serie Galaxy S22. Ecco dunque che Samsung Galaxy S22 dovrebbe essere commercializzato sul suolo americano a 799 dollari, così come era avvenuto quest’anno con Samsung Galaxy S21.

È dunque possibile che la stessa linea venga seguita anche nel nostro Paese, dove S21 è stato proposto a partire da 879 euro. La conferma del prezzo è al momento relativa solo al più “piccolo” della serie, che nelle previsioni di Samsung dovrebbe trainare le vendite dell’intera famiglia, con un obiettivo minimo fissato a 14 milioni di unità.

Questo significa che Samsung Galaxy S21 FE dovrà avere qualche asso nella manica molto convincente per riuscire a convincere, se il prezzo di 699 dollari sarà confermato: acquistare uno smartphone “vecchio” di un anno a un prezzo molto vicino a un modello più nuovo non sembra così attraente come idea.

Samsung Galaxy S20 FE ha ottenuto indubbiamente un migliore successo, ma è stato lanciato sul mercato pochi mesi dopo il predecessore e nel frattempo ha raggiunto prezzi davvero competitivi in relazione alla propria dotazione. D’altro canto 100 dollari o 100 euro non sono da buttare e possono fare la differenza per chi cerca un prodotto di ottima qualità e in grado di fornire un’esperienza d’uso appagante ma preferisce risparmiare qualcosa.

Anche se Sammobile non fa cenno agli altri modelli della serie, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra, è probabile che anche questi modelli arrivino sul mercato a prezzi molto simili a quelli della generazione attuale, anche se ci aspettiamo un rincaro del modello Ultra causato dalla presenza della S Pen che quest’anno sarà parte integrante del dispositivo e non più accessorio opzionale.