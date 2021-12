Manca ancora un po’ di tempo alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S22 ma è innegabile che l’attesa per i nuovi smartphone di punta del colosso coreano sia piuttosto elevata e, del resto, ciò non dovrebbe stupire più di tanto se si considera che stiamo pur sempre parlando di telefoni che si contenderanno il titolo di device più desiderato del 2022.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, Samsung dovrebbe sfruttare il CES 2022 di Las Vegas, in programma a inizio gennaio, per presentare il Samsung Galaxy S21 FE mentre la serie Samsung Galaxy S22 dovrebbe essere lanciata il mese successivo.

La possibile data di lancio della serie Samsung Galaxy S22

Un nuovo contributo a chi attende con impazienza la prossima serie di Samsung è arrivato da Ice Universe, a dire del quale Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe essere lanciato l’8 febbraio 2022.

Il tweet del popolare leaker, che ha pubblicato anche queste foto che mettono in evidenza l’ampio display e il pennino integrato in un apposito slot nella parte bassa, era dedicato al processore Qualcomm Snapdragon 8 GEN 1, la nuova CPU di punta appena presentata e che farà parte della dotazione tecnica di Samsung Galaxy S22 Ultra.

In particolare, Ice Universe faceva presente che, nel caso in cui le voci sul lancio in programma per l’8 febbraio 2022 fossero corrette, il telefono di Samsung arriverebbe quando sul mercato ci sono già altri 5 smartphone con tale processore a bordo.

Pare che nel 2022 il livello di competitività del segmento premium potrebbe farsi ancora più elevato, con la speranza che a salire non siano anche i prezzi dei vari smartphone.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Samsung per scoprire se effettivamente la presentazione della serie Samsung Galaxy S22 è in programma per l’8 febbraio 2022.

