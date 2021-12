La maggior parte delle ultime indiscrezioni sulla serie Samsung Galaxy S22 è incentrata sulle specifiche e sul presunto design, tuttavia l’unico modello apparso finora in immagini reali è stato Samsung Galaxy S22 Ultra/Note.

Recentemente un’unità fittizia del modello base Samsung Galaxy S22 è emersa online in compagnia di altri due modelli.

Trapelano i mock-up di Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Note

Le immagini pubblicate dall’informatore Yogesh Brar sembrano mostrare le unità mock-up del prossimo trio di smartphone di punta di Samsung. A prima vista potrebbero sembrare realistiche, tuttavia l’array di fotocamere di Galaxy S22 Ultra/Note non presenta l’unità periscopio rettangolare.

A parte questo le immagini offrono un’anteprima di come potrebbero apparire gli esponenti della gamma l’uno accanto all’altro.

Come suggerito da numerose indiscrezioni, Samsung Galaxy S22 Ultra/Note adotta un design squadrato e non presenta un’isola per il modulo fotografico posteriore, ma solo moduli posizionati direttamente sul retro dello smartphone.

Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus sembrano sfoggiare un design molto simile a quello dei loro predecessori e presentano angoli arrotondati e una finitura lucida, mentre Galaxy Note/Ultra sembra avere un aspetto opaco, in contrasto con quanto suggerito da precedenti indiscrezioni secondo cui tutti i modelli sarebbero realizzati in plastica.

Secondo precedenti indiscrezioni Samsung presenterebbe la nuova gamma Galaxy S22 a febbraio e la produzione sarebbe attualmente in corso.

In copertina: Samsung Galaxy S21

