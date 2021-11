Samsung Galaxy S22 con Snapdragon 898 ed Exynos 2200? Sì, no, forse. Ecco come potremmo riassumere l’intera questione che ormai da diversi giorni interessa quali processori troveranno posto all’interno della serie Galaxy S22 di Samsung.

Samsung Galaxy S22 con Snapdragon 898 e Exynos 2200?

Nei giorni scorsi avevamo trattato la questione discutendo dell’elevata possibilità che Samsung Galaxy S22 potrebbe montare chip Snapdragon 898 per tutti i mercati, di fatto cancellando quella sorta di doppia via che da anni vede i Galaxy con SoC Qualcomm negli USA e in altri paesi, e i SoC Exynos per l’Europa e non solo.

Ebbene, in queste ore si torna a parlare dell’elevata possibilità che in realtà Samsung Galaxy S22 potrebbe montare sia i SoC Qualcomm che quelli Exynos, quindi Snapdragon 898 e Exynos 2200. Si ritorna quindi al punto di partenza, condizione a cui spesso bisogna rendere conto quando si tratta di notizie e di argomenti discussi tramite rumor, leak e non confermati dalle aziende interessate.

I benchmark su Qualcomm Snapdragon 898 e Exynos 2200 svelano come le prestazioni dei due SoC siano simili sotto molti punti di vista, il che è un bene per chi si è sempre lamentato della disparità di prestazioni tra i SoC Qualcomm (più veloci e prestanti) e gli Exynos (meno potenti). Sembra che la collaborazione con AMD per la realizzazione della GPU RDNA 2 sia uno dei motivi che ha ridotto di molto il gap tra i due SoC, ma anche in questo è bene attendere maggiori informazioni prima di trarre le conclusioni sulle prestazioni dei due SoC.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!