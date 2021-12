Nelle scorse ore OPPO ha finalmente presentato il suo primo smartphone pieghevole, ossia OPPO Find N, un device che arriva dopo quattro anni di ricerca e sviluppo e addirittura sei generazioni di prototipi.

Come spesso accade, in Rete sono stati caricati gli sfondi ufficiali del nuovo telefono di OPPO, pronti per essere sfruttati da tutti gli utenti alla costante ricerca di immagini con cui personalizzare la schermata principale o quello di blocco del proprio device.

Gli sfondi di OPPO Find N pronti per il download

I 9 sfondi del nuovo smartphone di OPPO sono disponibili in diverse risoluzioni (ossia Full HD, 2K e 4K) e spaziano tra diversi tonalità cromatiche, in modo da poter conquistare sia chi preferisce i temi scuri che chi ama quelli chiari.

Ecco i 9 sfondi di OPPO Find 9:

Previous Next Fullscreen

Se una o più di queste immagini sono riuscite a conquistarvi, potete scaricare il pacchetto completo attraverso il seguente link:

scarica gli sfondi di OPPO Find N

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche del primo smartphone pieghevole di OPPO troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 888 e due display (uno interno da 7,1 pollici e uno esterno da 5,49 pollici), fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 512 GB di memoria interna UFS 3.1 e una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida a 33 W (capace di arrivare al 55% di carica in 30 minuti e al 100% in 70 minuti).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, OPPO Find N può contare su un sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel, uno ultra grandangolare da 16 megapixel e un teleobiettivo da 13 megapixel, oltre che su fotocamere per i selfie su entrambi i display.

Il nuovo smartphone di OPPO farà il suo esordio sul mercato in Cina giovedì 23 dicembre a prezzi pari, al cambio, a circa 1.070 euro (versione 8/256 GB) e 1.250 euro (versione 12/256 GB). Al momento non vi sono informazioni relative alla commercializzazione del device a livello globale.