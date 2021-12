Continuano le offerte dell’iniziativa Aspettando Natale 2021 di Xiaomi che, fino al 16 dicembre, propone in sconto la smart TV Xiaomi Mi TV P1 55. La promozione è sicuramente da non perdere, soprattutto se si sta cercando un Android TV di ottima qualità e dal prezzo conveniente da regalare (o regalarsi) durante le imminenti feste natalizie. La promozione flash dedicata allo Xiaomi Mi TV P1 55 permette di acquistare il TV ad un prezzo di 439,90 euro con uno sconto di ben 210 euro rispetto al prezzo normalmente praticato di 649,90 euro dallo store online di Xiaomi. Si tratta di una delle migliori offerte TV di Natale.

La promozione prevede uno sconto di 200 euro per il TV Xiaomi ma applicando lo sconto extra di 10 euro, riscattabile da questa pagina dedicata all’iniziativa Aspettando Natale 2021, è possibile ridurre ulteriormente la spesa e acquistare un nuovo Xiaomi Mi TV P1 55 al prezzo scontato di 439,90 euro. La promozione è disponibile fino al 16 di dicembre e può essere sfruttata collegandosi allo store Xiaomi dal link qui di sotto:

Xiaomi Mi TV P1 55

L’iniziativa presentata da Xiaomi mette a disposizione tante offerte da non perdere con, in più, sconti extra giornalieri ed altre promozione da cogliere al volo per acquistare i regali di Natale a prezzo scontato. Per maggiori dettagli è possibile consultare l’approfondimento Aspettando Natale 2021 di Xiaomi.

Xiaomi Mi TV P1 55: un TV completo e conveniente

Il recente Xiaomi Mi TV P1 55 è un’ottima soluzione se si sta cercando un prodotto di ottima fattura ad un prezzo contenuto. Si tratta di un TV della gamma 2021 di Xiaomi che può contare su di un pannello da 55 pollici con risoluzione UHD 4K (3840 x 2160 pixel) e frequenza d’aggiornamento di 60 Hz. L’angolo di visione è di 178°. Il TV presenta, come piattaforma smart, Android TV ed include anche il supporto a Google Assistant. Il comparto tecnico include anche un doppio speaker audio (5W + 5W) con Dolby Audio e DTS-HD. La dotazione di porte include 3 HDMI, 2 USB, una Ethernet ed un Jack per cuffie da 3.5 mm. A gestire il funzionamento del TV c’è il processore MediaTek 9611 con CPU Quad-Core A55 fino a 1,5 GHz e 2 GB di memoria RAM con 16 GB di spazio d’archiviazione.