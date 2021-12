Ha da poco preso il via una nuova campagna promozionale di Goboo, noto store online che opera in Europa grazie a una serie di magazzini dislocati in vari Paesi. Fino al 27 dicembre potete quindi approfittare di una colossale vendita online con numerosi smartphone e accessori scontarti in maniera molto significativa.

L’offerta di Natale di Goboo

Goboo ha preparato una pagina principale per l’iniziativa di Natale, con numerosi prodotti in promozione e tanti sconti, alcuni dei quali saranno disponibili solo per un periodo limitato. Si parte da un coupon da 5 euro per tutti gli acquisti superiori ai 12o euro per passare a uno da 10 euro sugli acquisti da almeno 300 euro. E dal 16 al 19 dicembre sarà attivo un coupon da 20 euro per acquisti di almeno 90 euro.

In questo caso però si tratta di un coupon limitato, solo 20 pezzi al giorno, disponibili a partire dalle 8:00 del mattino. In questo caso dunque solo i più rapidi potranno approfittarne. Trovate tutti i dettagli e i prodotti in offerta visitando la pagina linkata qui sotto.

Mega vendita di Natale Goboo

Non poteva certo mancare il gioco a premi, che mette in palio coupon, zaini Xiaomi e un bellissimo Xiaomi Pad 5. Ogni giorno avete tre tentativi, che saranno a vostra disposizione dopo aver effettuato l’accesso con il vostro account, o dopo averlo creato nel caso in cui non aveste mai acquistato presso Goboo.

Il sorteggio di Natale di Goboo

Vediamo inoltre di scoprire quali sono le migliori offerte disponibili in questa promozione, alcune delle quali rappresentano un’ottima idea regalo, per se stessi o per i propri cari. Il link per l’acquisto è unico per ogni modello, indipendentemente dal colore o dal taglio di memoria, sta a voi scegliere quello che fa al caso vostro nella pagina dell’offerta.

Per scoprire tutte le offerte natalizie di Goboo vi rimandiamo alla pagina speciale, raggiungibile all’indirizzo sottostante.

