Dal sempre impegnato JerryRigEverything arriva un nuovo video dedicato a uno degli smartphone più interessanti tra quelli disponibili nel 2021, ossia Xiaomi Mi 11 Ultra, che viene messo a dura prova con tutta una serie di test.

Lo smartphone del colosso cinese, infatti, è il protagonista di uno dei classici “Durability Test” del popolare youtuber, che come sempre si affida ad alcuni strumenti per mettere alla prova lo smartphone di turno (come il taglierino e l’accendino), per concludere poi con il test di piegatura.

JerryRigEverything mette a dura prova Xiaomi Mi 11 Ultra

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone premium e ciò non solo per la dotazione hardware da primo della classe ma anche per il design, tra i cui punti di forza vi è la scocca in materiale ceramico.

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 888 e dotato di un display AMOLED curvo da 6,81 pollici (con risoluzione QHD+, refresh rate a 120 Hz, campionamento del touch a 480 Hz e luminosità fino a 1.700 nits), Xiaomi Mi 11 Ultra può vantare 12 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di memoria interna (con tecnologia UFS 3.1), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W, sia cablata che in modalità wireless).

Sulla parte posteriore nel modulo fotografico (ove trova spazio anche un display secondario AMOLED da 1,1 pollici) vi sono un sensore primario da 50 megapixel (con OIS, autofocus laser e f/2.0), un sensore ultra grandangolare da 48 megapixel (f/2.2) e un teleobiettivo periscopico da 48 megapixel (con OIS, zoom 5x e f/4.1).

Se siete curiosi di vedere “torturato” uno smartphone da oltre 1.000 euro di listino e scoprire come si comporta, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e avviare la riproduzione del seguente video:

Ricordiamo, infine, che tra qualche giorno dovrebbe essere presentato ufficialmente il suo successore. Staremo a vedere.

