Non scopriamo di certo oggi che il comparto fotografico di Samsung Galaxy S21 Ultra è uno dei migliori tra quelli attualmente disponibili sul mercato ma nei giorni scorsi il colosso coreano ha voluto ribadirlo.

Su YouTube, infatti, il produttore ha pubblicato un video con il quale ci offre un assaggio di ciò che il comparto fotografico di Samsung Galaxy S21 Ultra è stato capace di realizzare nel momento in cui è stato affidato ad un professionista come Yashas Naraya.

Un assaggio delle potenzialità di Samsung Galaxy S21 Ultra

In particolare, tale video è frutto di una collaborazione tra Samsung e Discovery, il regista Vikram Singh e il fotografo naturalista Yashas Narayan e ha come obiettivo quello di mettere in risalto la potenza del sistema di fotocamere dello smartphone di punta del colosso coreano attraverso un breve documentario sulla fauna selvatica incentrato su uno dei predatori più affascinanti, la tigre.

La scelta del telefono da usare per tale iniziativa è ricaduta su Samsung Galaxy S21 Ultra in quanto lo smartphone può contare su una quadrupla fotocamera che può adattarsi rapidamente a una varietà di situazioni, grazie a una combinazione di sensori che si completano a vicenda con qualità diverse:

sensore primario da 108 megapixel Phase Detection, OIS, F1.8, 0.8μm (Nona binning: 12MP, 2.4μm)

teleobiettivo da 10 megapixel con tecnologia Dual Pixel, zoom ottico 3x, OIS, F2.4, 1.22μm

teleobiettivo da 10 megapixel con tecnologia Dual Pixel, zoom ottico 10x, OIS F4.9, 1.22μm

sensore ultra grandangolare da 12 megapixel Dual Pixel, FOV 120° F2.2, 1.4μm

A seguire il video pubblicato dal colosso coreano:

E questo è il video del dietro le quinte:

Ancora per almeno due mesi (ossia fino a quando sarà lanciata la prossima generazione) sarà questo lo smartphone di Samsung più performante dal punto di vista del comparto fotografico.

