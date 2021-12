OPPO e Riot Games hanno unito le forze per dare vita all’edizione speciale League of Legends di OPPO Reno7 Pro, un prodotto che farà sicuramente gola ai fan della serie. Se vi siete avvicinati al marchio League of Legends – per gli amici LOL – tramite la serie Arcane, da poco disponibile sul servizio di intrattenimento in streaming di Netflix, sappiate che ogni mese più di due milioni di persone ci giocano e che su Twitch è il terzo gioco più seguito di sempre, avanti a Fortnite e Minecraft.

Spesso i produttori di smartphone creano partnership con brand famosi del mondo della moda, della musica, dello sport o delle corse in moto e auto: è un modo creativo per accrescere l’interesse combinando il pubblico di entrambe le aziende. OPPO Reno7 Pro rimane invariato nella sostanza, ma nella versione League of Legends Edition prende a prestito l’iconico personaggio Jinx e realizza un prodotto esteticamente differente dallo smartphone di casa OPPO a cui siamo abituati.

Dato che si tratta di un prodotto da collezionisti, sia il box dell’edizione limitata che i gadget presenti al suo interno sono unici e riflettono tutti il tema del personaggio. I colori che dominano sono nero, azzurro e viola, con gli accenti visibili spiccatamente nella parte posteriore del dispositivo. Il logo è retroilluminato, così come il LED di notifica posizionato creativamente tutto intorno al modulo fotocamera, il quale si illumina di azzurro.

All’interno della confezione, stilizzata come l’iconico razzo usato come abilità finale – o ultimate – di Jinx, troviamo un portachiavi del personaggio, adesivi, una collana a forma di proiettile, cover protettiva per OPPO Reno7 Pro e il caricabatterie da 65W che non deteriora la batteria. Il software dello smartphone, che lo ricordiamo è la ColorOS 12 basata su Android 11, è personalizzato con sfondi e icone a tema: potete dare uno sguardo al software in azione, e soprattutto agli intriganti sfondi animati, nel video unboxing ufficiale qui sotto. Trovate anche Wild Rift, il gioco mobile ispirato a League of Legends sviluppato da Riot Games, pre-installato sul device; e se non vi piace, date un’occhiata ai migliori giochi Android del 2021.

Scheda tecnica OPPO Reno 7 Pro

Display AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, luminosità fino a 920 nits, vetro Corning Gorilla Glass 5 e sensore di impronte integrato nel display;

processore MediaTek Dimensity 1200-MAX;

12 GB di RAM LPDDR4x RAM con 256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

fotocamera posteriore: sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 apertura e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 32 MP con apertura f/2.4;

connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS L1+L5/GLONASS/Beidou,

NFC e porta USB Type-C;batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W;

dimensioni: 158.2 × 73.2 × 7.6 mm;

peso: 180 grammi;

Android 11 con ColorOS 12.

OPPO Reno7 Pro: prezzo e disponibilità

OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition sarà disponibile in Cina a partire dal 10 dicembre al prezzo di 3.999 CNY, al cambio circa 556 euro. Difficile invece sapere se questa edizione verrà commercializzata alle nostre latitudini: in fin dei conti non si hanno ancora notizie circa la commercializzazione ufficiale di OPPO Reno 7 e OPPO Reno 7 Pro. Ma un vero fan può sempre sperare.

