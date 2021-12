WINDTRE sta inviando SMS ad alcuni suoi clienti per informarli di rimodulazioni in arrivo dal prossimo 20 gennaio 2022. Si tratta di un incremento del costo mensile, ma per farsi “perdonare” l’operatore offre soglie aumentate e giga aggiuntivi.

WINDTRE aumenta il costo di alcune offerte: SMS informativi in arrivo

WINDTRE ha rilasciato un comunicato sul proprio sito nel quale annuncia l’arrivo di aumenti nel costo mensile di alcune offerte di telefonia mobile a partire dal 20 gennaio 2022. Purtroppo non vengono citate le offerte specifiche e nemmeno a quanto esattamente ammonteranno i rincari, visto che si parla di “incremento di importo variabile in funzione delle caratteristiche dell’offerta di partenza“.

Per compensare questi aumenti l’operatore offrirà dal 20 dicembre 2021 minuti illimitati ai clienti che non ne dispongono già (in particolare per le offerte voce e voce+SMS), ma anche l’attivazione gratuita (entro 30 giorni dalla comunicazione) di un’opzione che regala 50 giga di Internet per un minimo di 6 mesi e un massimo di 12 mesi. I clienti interessati dalla variazione con offerte con traffico dati avranno anche incrementi di giga da un minimo di 20 fino ad arrivare a giga illimitati, sempre a partire dal 20 dicembre 2021.

Gli aumenti WINDTRE saranno attivi dal primo rinnovo successivo al 19 gennaio 2022, ma a quanto pare non saranno “obbligatori”: come si legge nel comunicato “i clienti potranno anche richiedere di mantenere costi e contenuti della propria offerta di partenza inviando un SMS con NVAR al 40400 entro 30 giorni dalla comunicazione“.

Per tutti i dettagli e per consultare la comunicazione ufficiale WINDTRE potete seguire questo link e selezionare la “informativa riservata ai clienti con offerta mobile prepagata dal 20 gennaio 2022“.

Potrebbe interessarti: migliori offerte telefoniche