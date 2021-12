Advanced Mobile Video Recording (AMVR) ha appena condiviso su YouTube un video girato usando uno smartphone Android con la sua ultima creazione: Motion Cam è un’applicazione open source che per la prima volta rende disponibili i video in formato RAW sugli smartphone Android.

Questa nuova versione dell’applicazione di AMVR porta una ventata d’aria fresca nella registrazione di video mediante smartphone del robottino, che storicamente in questo particolare ambito faticano a tenere il passo degli iPhone di Apple.

L’ultimo aggiornamento di Motion Cam permette agli utenti di sfruttare la registrazione video in 10-Bit CinemaDNG RAW. AMVR premette che l’app è ancora in fase di sviluppo e al momento funziona correttamente soltanto su pochi modelli, ma viene fatto altresì notare che su quelli già compatibili è stato riscontrato un miglioramento significativo della qualità video grazie alla possibilità di registrare in RAW. Ciò dipende dal fatto che in questo formato ciascun frame conserva tutti i dati RGB e non c’è perdita di informazioni su colore e dynamic range. Il successivo editing può essere effettuato su app che supportino file in formato CinemaDNG RAW.

Il video dimostrativo che vedete a fine articolo è in formato RAW10 e proviene da un LG V35 Signature Edition moddato e da un LG V40. Prima che tutti corrano a scaricare quest’app per provarla, è importante un caveat: lo sfruttamento di una simile funzione richiede risorse hardware non indifferenti e i video così ottenuti sono di grandi dimensioni (a differenza dei video in qualità standard, quelli in RAW registrano una sequenza di immagini con elevato frame rate combinandole in una singola clip), pertanto il suo utilizzo è sconsigliato su smartphone con hardware poco potente e con poca memoria a disposizione.

Se siete curiosi di provare Motion Cam, trovate la versione più recente dell’app su GitHub e una release meno aggiornata sul Google Play Store.

