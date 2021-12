Nelle scorse ore sono emersi nuovi interessanti dettagli su due smartphone in arrivo sul mercato: stiamo parlando di Motorola Moto Edge X30 e Samsung Galaxy S21 FE.

Le principali caratteristiche di Motorola Moto Edge X30

Iniziando dallo smartphone di Motorola, la cui presentazione è in programma per il 9 dicembre, ricordiamo che si tratta di uno dei device che faranno esordire sul mercato l’atteso processore Qualcomm Snapdragon 8 GEN 1.

Nelle scorse ore il produttore ha confermato alcune delle principali caratteristiche di Motorola Moto Edge X30, come una fotocamera frontale da 60 megapixel e due sensori fotografici da 50 megapixel sul retro.

Ed ancora, Motorola Moto Edge X30 potrà contare su una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida a 68 W e su uno schermo OLED da 6,67 pollici con refresh rate a 144 Hz, supporto colori a 10-bit e HDR 10+.

L’esordio sul mercato dello smartphone è in programma per il 15 dicembre.

Ecco il design di Samsung Galaxy S21 FE

In attesa della sua presentazione, in programma a inizio gennaio in occasione del CES 2022 di Las Vegas, Samsung Galaxy S21 FE continua ad essere al centro di un costante flusso di indiscrezioni che provano ad anticiparci le sue caratteristiche.

L’ultima della serie arriva direttamente da Samsung, in particolare dalla sua divisione degli Emirati Arabi Uniti, che ha pubblicato (probabilmente per errore) e poi rimosso una pagina dedicata al supporto del device, confermando così il suo design (che corrisponde a quello già emerso nei giorni scorsi).

Il produttore ha anche pubblicato sul proprio sito una pagina dedicata alle cover ufficiali di Samsung Galaxy S21 FE, simili a quelle già proposte per altri device premium dell’azienda.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere lanciato solo in alcuni mercati selezionati, probabilmente soltanto con alcuni operatori e dovrebbe essere disponibile in almeno quattro colorazioni. Staremo a vedere.