Samsung Galaxy S20 FE è stato senza ombra di dubbio uno degli smartphone più apprezzati dello scorso anno e, pertanto, non c’è da stupirsi se il suo successore sia piuttosto atteso: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy S21 FE.

Nel corso dei mesi si sono susseguite tante indiscrezioni su questo smartphone, incluse voci secondo cui il colosso coreano aveva deciso persino di cancellare il suo lancio (anche per problemi legati al reperimento delle sue componenti) ma, a quanto pare, all’inizio del prossimo mese Samsung Galaxy S21 FE sarà finalmente presentato ufficialmente, pronto a farsi apprezzare in alcuni mercati selezionati.

In attesa che ciò avvegnga, in Rete continuano ad essere pubblicate immagini rendering che ci permettono di osservare quello che dovrebbe essere il suo design (il condizionale è dobbligo fino all’ufficialità), accompagnate nelle scorse ore da nuove anticipazioni sui possibili prezzi europei.

I possibili prezzi di Samsung Galaxy S21 FE in Europa

Nel Vecchio Continente Samsung Galaxy S21 FE potrebbe arrivare sul mercato a 660 euro in versione con 128 GB di memoria integrata e a 705 euro in quella con 256 GB di memoria integrata mentre in Germania potrebbe costare anche leggermente meno (rispettivamente 649 euro e 699 euro).

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche del nuovo atteso smartphone del colosso coreano dovremmo trovare un design molto simile a quello di Samsung Galaxy S21, un processore Exynos 2100, un display OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata e lo stesso comparto fotografico posteriore di Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+.

Resta da capire se Samsung Galaxy S21 FE sarà commercializzato soltanto in quantità limitate, magari con determinati operatori telefonici e ciò anche per non pestare i piedi alla serie Samsung Galaxy S22, che dovrebbe essere lanciata il mese successivo.

