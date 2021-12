A partire da oggi il portafoglio di offerte di Vodafone può contare su una nuova interessante soluzione dedicata agli utenti che ancora non hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono alla ricerca di un piano telefonico che includa chiamate, SMS e traffico dati: stiamo parlando di Vodafone Special 100 Digital Edition.

Disponibile fino al 16 gennaio 2022 (salvo eventuali proroghe) per tutti i nuovi clienti Under 18, Vodafone Special 100 Digital Edition prevede un canone di 9,99 euro al mese e mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati a velocità 4G.

Vodafone propone Special 100 Digital Edition ai più giovani

L’offerta in questione prevede un contributo di attivazione di 6,01 euro (al quale bisogna aggiungere il costo della nuova SIM) e potrà essere attivata nei negozi Vodafone da tutti i nuovi clienti minorenni che non richiedono la portabilità del proprio numero da un altro operatore telefonico.

Tra i contenuti inclusi in Vodafone Special 100 Digital Edition senza costi aggiuntivi vi sono anche il programma di fidelizzazione Vodafone Happy Black (grazie al quale è possibile usufruire di sconti e premi grazie a delle apposite partnership strette dall’operatore con altre aziende), il servizio di reperibilità Chiamami & Recall e la possibilità di ascoltare la segreteria telefonica.

Gli utenti, in fase di attivazione, possono anche aggiungere uno smartphone e in tal caso l’operatore telefonico prevede una permanenza minima (la cui durata varia in base al modello scelto). In caso contrario non sono previsti dei vincoli contrattuali.

L’offerta Special 100 Digital Edition a 9,99 euro al mese può essere attivata anche da alcuni utenti che provengono da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali (i costi di attivazione dipendono dalle varie situazioni).

