Il futuro degli smartphone potrebbe non essere pieghevole ma scorrevole, poiché un nuovo rapporto di oggi ci mostra un brevetto depositato da Vivo presso la World Intellectual Property Organization a maggio 2021. Il brevetto è stato pubblicato il 2 dicembre e contiene immagini del prototipo di uno smartphone con schermo estensibile.

Vivo brevetta uno smartphone con schermo estensibile simile a OPPO X 2021

I disegni allegati al brevetto mostrano che questo smartphone Vivo adotterà un display estensibile che si espande da destra a sinistra per aumentarne la dimensione utile. Il dispositivo si espande dalla colonna destra e si aggancia nuovamente quando non è in uso.

Questo prototipo di smartphone Vivo è dotato di un motorino che quando viene attivato estende automaticamente lo schermo che tuttavia potrebbe essere espandibile manualmente con l’aiuto di un tocco sul display o tramite un pulsante fisico.

Previous Next Fullscreen

Alcune azioni come l’accesso alla fotocamera posteriore potrebbero attivare l’estensione dello schermo automaticamente, visto che nelle immagini è possibile notare un modulo a tripla fotocamera sul lato sinistro dello smartphone che appare quando il schermo è in posizione estesa.

Sulla parte superiore è visibile la griglia dell’altoparlante, mentre il lato destro ospita la porta USB Type-C. Infine, lo schermo ha un foro in alto a destra per accogliere la fotocamera frontale.

Vivo non è la prima azienda a sviluppare un prototipo del genere, poiché OPPO ha già realizzato un concept simile soprannominato OPPO X nel 2021, tuttavia nessuno smartphone con display scorrevole è ancora disponibile in commercio.

Trattandosi di un brevetto non è noto se e quando Vivo mostrerà un modello funzionante di questo dispositivo.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone pieghevoli: la classifica del mese