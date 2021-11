Anche se manca ancora qualche mese al lancio di OnePlus 10 Pro, che salvo clamorose sorprese dovrebbe vedere la luce nei primi mesi del 2022 (almeno per quanto riguarda il mercato cinese), sono già numerosi i rumor che circolano in Rete, i più recenti dei quali si stanno concentrando sulla scheda tecnica. 91Mobiles, che si sta creando una buona reputazione per l’attendibilità delle proprie anticipazioni, ha svelato quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del prossimo flagship di OnePlus, e le specifiche sono davvero impressionanti.

La presunta scheda tecnica di OnePlus 10 Pro

Se le prime immagini confermano la prosecuzione della collaborazione con Hasselblad per quanto riguarda il comparto fotografico, le anticipazioni di oggi sono tutte dedicate alle caratteristiche tecniche che andiamo subito a riassumere:

schermo QHD+ da 6,7 pollici con refresh a 120 Hz

CPU Snapdragon 8 Gen1

8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1

certificazione IP68

tripla fotocamera posteriore con sensori da 48 megapixel, 50 megapixel e 8 megapixel

fotocamera frontale da 32 megapixel

batteria da 5.000 mAh

ricarica ultra rapida a 125 watt

Siamo dunque di fronte alle caratteristiche di un top di gamma assoluto, a partire dal nuovo processore Qualcomm che segnerà un cambio epocale grazie alla nuova denominazione, con un buon quantitativo di RAM e di memoria interna. A questo proposito non è da escludere che possa essere lanciata anche una versione con una maggiore quantità di RAM e di memoria interna, per contrastare la concorrenza anche sotto questo punto di vista.

Decisamente impressionante la nuova tecnologia di ricarica rapida a 125 watt, che dovrebbe consentire di caricare la batteria in pochissimi minuti, mentre al momento non ci sono dettagli sulla ricarica wireless, che dovrebbe avere una potenza inferiore ma comunque di altissimo livello.

Per il resto sembrano scontate la presenza di un lettore di impronte sotto allo schermo, il supporto dual SIM e il connettore USB Type-C. Per quanto riguarda la fotocamera non ci dovrebbero essere novità rispetto a OnePlus 9 Pro, almeno sulla carta, ma per questo aspetto, così come per la conferma di molti altri dettagli, dovremo attendere ancora qualche settimana.