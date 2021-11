Qualcomm sta sviluppando un nuovo chipset per la prossima generazione di smartphone di punta. Il SoC viene indicato come “Snapdragon 8 Gen1” e secondo le nuove informazioni trapelate sarebbe nettamente più performante delle soluzioni precedenti, in particolare sul fronte delle prestazioni grafiche.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 potrebbe migliorare sensibilmente le prestazioni grafiche

Il chipset Snapdragon 8 Gen1 sembra basato su nuovi core Kryo che sono circa il 20% più veloci e il 30% più efficienti dal punto di vista energetico rispetto all’attuale generazione di SoC di punta di Qualcomm, inoltre la CPU è abbinata a un’unità di elaborazione grafica Adreno di quarta generazione che l’azienda stima essere il 30% più potente e il 25% più efficiente rispetto alla GPU esistente.

La nuova GPU Adreno sarebbe infine ottimizzata per l’API Vulkan, quindi l’incremento delle prestazioni potrebbe arrivare fino al 60% nelle app che la utilizzano.

Stando a un’immagine trapelata lo Snapdragon 8 Gen1 sarebbe prodotto utilizzando un processo a 4 nm anziché a 3 nm e dovrebbe beneficiare di un motore AI quattro volte più veloce, oltre a integrare un modem 5G capace di toccare i 10 Gbps e la connettività Wi-Fi 6/6E.

Oltre al SoC di punta Snapdragon 8 Gen1 per dispositivi mobili Qualcomm sembra aver sviluppato un chipset chiamato “Snapdragon G3x” per console di gioco portatili.

L’indiscrezione suggerisce che la società intende rilasciare un kit di sviluppo hardware per console portatile basato sulla piattaforma Snapdragon G3x, che sembra essere stato sviluppato in collaborazione con Razer, e un display OLED a 120 Hz il cui fornitore è ancora sconosciuto. Non è da escludere che quest’ultimo potrà essere Samsung Display.