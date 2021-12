Dopo aver corretto il bug che causava alcuni arresti anomali dopo l’installazione dell’aggiornamento della versione beta 2.21.24.11, il team di WhatsApp è tornato a concentrarsi sullo sviluppo di nuove funzionalità.

Nello specifico questo aggiornamento di WhatsApp beta contiene dei riferimenti nascosti relativi a un nuovo layout per l’invio dei media che gli sviluppatori intendono rilasciare con un futuro update dell’app.

Ecco le novità di WhatsApp beta 2.21.25.6

Il team di WhatsApp sta apportando alcune piccole modifiche all’interfaccia utente progettando un nuovo layout che consentirà di scegliere il destinatario del media corrente, come si può notare nell’immagine sottostante.

Questo risulterà utile, ad esempio, quando si inviano nuovi aggiornamenti di stato, in quanto dovrebbe essere possibile modificare le impostazioni sulla privacy dello stato utilizzando il nuovo layout o qualche altra opzione.

Dal momento che questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, il layout in questione potrebbe cambiare aspetto prima del rilascio pubblico, inoltre potrebbe presentare altre funzionalità.

Come provare le versioni beta dell’app WhatsApp

Per testare in anteprima le nuove funzionalità in sperimentazione per WhatsApp è sufficiente registrarsi qui e successivamente aggiornare l’app tramite Google Play Store, oppure scaricare il relativo APK dell’ultima versione beta da APK Mirror e installarlo manualmente.

Ieri il team di sviluppo della piattaforma di messaggistica ha introdotto una novità anche nella versione beta di WhatsApp Desktop, la quale migliora il negozio di adesivi.