Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questa popolare soluzione di messaggistica istantanea e nelle scorse ore ha dato il via all’implementazione di una nuova funzione che farà felici gli appassionati di emoji.

In particolare, il team di WhatsApp ha avviato il rilascio della funzionalità che consente di creare diverse combinazioni della tonalità della pelle per le faccine di coppia.

WhatsApp introduce una nuova divertente funzione

Si tratta di una funzione scoperta alla fine di ottobre, quando era ancora in fase di sviluppo e, a quanto pare, i lavori sono terminati ed è stata messa a disposizione di una ristretta cercha di beta tester.

In questo screenshot è possibile vedere alcune delle combinazioni garantite dalla nuova funzionalità:

In pratica, nel momento in cui si seleziona un emoji di coppia, gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra diverse combinazioni per quanto riguarda la tonalità della pelle dei suoi personaggi.

Allo stato attuale questa nuova funzionalità è stata messa a disposizione di una limitata cerchia di tester selezionati (con la versione 2.21.24.11 beta) ma probabilmente nel corso delle prossime settimane dovrebbe essere ampliata a tutti gli utenti beta. Restiamo in attesa di scoprire quando sarà implementata anche in una versione stabile dell’applicazione.

Rilasciata la versione 2.21.25.1 Beta

Nelle scorse ore il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio della versione 2.21.25.1 Beta e, stando a quanto riportato da WABetaInfo, tra le novità incluse vi dovrebbe essere l’attesa soluzione per il bug che causa l’arresto anomalo sui dispositivi con Android 12.

Ricordiamo che parliamo del bug introdotto con la versione 2.21.24.11 di WhatsApp Beta e che ha causato non pochi problemi a chi ha uno smartphone con Android 12, rendendo in alcuni casi l’applicazione inutilizzabile.

Come provare le versioni beta dell’app

Chi desidera provare in anteprima le novità di WhatsApp studiate per i dispositivi Android può farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al relativo canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle versioni beta, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Leggi anche: come risolvere i problemi se WhatsApp Beta continua a bloccarsi