Lenovo presenta in Italia i nuovi tablet Android della serie Yoga e della serie P: presso lo Spazio Lenovo fanno il loro debutto Lenovo Yoga Tab 13, Yoga Tab 11, Tab P12 Pro e Tab P11 5G. Scopriamo caratteristiche, funzionalità e prezzi per il nostro mercato.

Lenovo Yoga Tab 13 e Yoga Tab 11 in Italia: intrattenimento e condivisione

Lenovo Yoga Tab 13 è un tablet pensato per l’intrattenimento casalingo: premiato con il Red Dot Design Award 2021 per il design innovativo, caratterizzato da rivestimento in alcantara prodotto in Italia, mette a disposizione un ampio display LTPS da 13 pollici a risoluzione 2K (2160 x 1350 pixel) compatibile con Dolby Vision HDR, quattro altoparlanti JBL e il software Lenovo Premium Audio. A bordo il SoC Qualcomm Snapdragon 870 e 8 GB di RAM, che permettono di svolgere senza problemi tutte le operazioni, senza disdegnare i giochi.

Lenovo Yoga Tab 11 è pensato più per la condivisione con la famiglia e per lo studio grazie al supporto della penna. Troviamo uno schermo 2K IPS da 11 pollici con tecnologia Touch Display Driver Integration (TDDI) e Dolby Vision, oltre alla certificazione TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu. Viene lanciato sia in versione Wi-Fi sia in quella LTE, con SoC MediaTek Helio G90T e memorie UFS.

Lenovo Tab P12 Pro e P11 5G, i nuovi tablet Android per la produttività in movimento

Lenovo Tab P12 Pro è studiato per la produttività e mette a disposizione un display AMOLED 16:10 da 12,6″ (refresh rate di 120 Hz) compatibile con Lenovo Precision Pen 3, un pennino con attacco magnetico per la ricarica wireless, e con una tastiera rimovibile. Viene lanciato in due versioni, una solo Wi-Fi e una con l’aggiunta del 5G, per velocità sempre elevate. La batteria è da 10.200 mAh e supporta la ricarica rapida da 45 W.

Lenovo Tab P11 5G è progettato per la portabilità, il lavoro, lo studio ma anche il gioco. Dispone di un display da 11 pollici IPS con risoluzione 2K, quattro altoparlanti JBL sintonizzati con Lenovo Premium Audio, SoC Qualcomm Snapdragon 750G 5G ed è compatibile con tastiera e Lenovo Precision Pen 2 (entrambi opzionali).

Prezzi e disponibilità di Lenovo Yoga Tab 13, Yoga Tab 11, Tab P12 Pro e P11 5G

Lenovo ha annunciato prezzi e disponibilità per il mercato italiano di tutti i nuovi prodotti, che vanno ad aggiungersi ai già acquistabili Lenovo Tab P11 Pro e P11 (da maggio a rispettivamente 799 e 299 euro):

Lenovo Yoga Tab 13 è disponibile a 899 euro

è disponibile a 899 euro Lenovo Yoga Tab 11 è disponibile a 549 euro

è disponibile a 549 euro Lenovo Tab P12 Pro sarà disponibile a inizio 2022 a partire da 999 euro

sarà disponibile a inizio 2022 a partire da 999 euro Lenovo Tab P11 5G sarà disponibile a inizio 2022 a partire da 649 euro

