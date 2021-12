Da OpenSignal arriva un nuovo report sulla connettività 5G che non fa altro che confermarci che gli operatori telefonici italiani e il Governo del nostro Paese hanno ancora tanto da lavorare per rendere l’Italia competitiva anche da questo specifico punto di vista.

Basta un rapido sguardo al seguente grafico, infatti, per rendersi conto che per quanto riguarda il trimestre agosto – ottobre l’Italia non figura tra i primi 15 Paesi né per la velocità di download, né per le punte massime toccate, né per la velocità di upload.

In sostanza, la velocità non è una delle caratteristiche del 5G italiano:

E purtroppo l’Italia non va meglio nella categoria che prende in considerazione l’esperienza offerta dalle varie reti 5G, soffermandosi in particolare sui video, i giochi e le applicazioni vocali. Anche in questo caso, infatti, il nostro Paese non riesce a conquistare una posizione tra le prime quindici in classifica:

In Italia il 5G è sempre più popolare

Anche per l’Italia c’è un po’ di gloria: il nostro Paese, infatti, riesce a conquistare il quattordicesimo posto nella speciale classifica che prende in considerazione la disponibilità, collocandosi tra Svizzera e Finlandia.

Il team di OpenSignal ci tiene a mettere in evidenza che questo ultimo report non fa altro che confermare per l’ennesima volta quanto la connettività 5G stia accelerando i miglioramenti nell’esperienza degli utenti mobile in tutto il Mondo e per il prossimo anno si prevede che questa tecnologia diventi una parte ancora più importante della vita di gran parte degli utenti.

Sia nel caso in cui la pandemia dovesse continuare a limitare gli spostamenti e le interazioni fisiche tra le persone che nel caso di un ritorno a una vita “normale”, il 5G avrà un ruolo sempre più importante e la speranza è che anche in Italia questa tecnologia possa essere adeguatamente sfruttata, potendo divenire un vero e proprio trampolino di lancio per la ripartenza dell’economia del nostro Paese.

