Alla fine dello scorso anno Ricerca Google ha iniziato a mostrare gli animali in 3D e nei mesi successivi il team del colosso di Mountain View ha ampliato l’elenco degli oggetti in Realtà Aumentata supportati da tale funzionalità, che nelle scorse ore si è arricchita di alcuni dei monumenti più popolari al Mondo.

Come tutti gli oggetti AR in Ricerca Google, questi monumenti 3D iniziano con un modello rotante che può essere ingrandito ma non è ad alta risoluzione e in qualche modo è simile alla visualizzazione già presente in Google Earth.

I monumenti in 3D su Ricerca Google

Gli utenti hanno la possibilità di posizionare tutti i monumenti 3D nel proprio ambiente, ovviamente tenendo conto delle loro imponenti dimensioni.

Questo è l’elenco dei 98 monumenti al momento disponibili in 3D su Ricerca Google:

Abbaye du Mont-Saint-Michel

Conservatory of Flowers

Neuschwanstein Castle

St. Patrick’s Cathedral

Alcatraz Island

Eiffel Tower

Niteroi Contemporary Art Museum

St. Paul’s Cathedral

Alhambra

Empire State Building

One World Trade Center

St. Peter’s Basilica

Amazon Theatre

Ferry Building

Palace of Versailles

Statue of Liberty National Monument

Arasaka Imperia Residence

Flatiron Building

Palace of Westminster

Stonehenge

Arc de Triomphe

Giotto’s Bell Tower

Palais Garnier

The Angel of Independence

Aztec Stadium

Golden Gate Bridge

Palazzo Vecchio

The British Museum

Basilica of Our Lady of Guadalupe

Japan National Stadium

Pantheon

The Centre Pompidou

Basilica of Santa Croce in Florence

Kaminarimon Gate

Panthéon

The Metropolitan Museum of Art

Basilica of Santa Maria Novella

Kensington Palace

Parthenon

The Painted Ladies

Big Ben

La Sagrada Familia

Piazza della Signoria

The Palace of Fine Arts

Brooklyn Bridge Leaning

Tower of Pisa

Piazza Navona

Tokyo National Museum

Buckingham Palace

Les Invalides

PIER 39

Tokyo Skytree

Campidogilo Square

London Eye

Pitti Palace

Tokyo Tower

Capela Curial de São Francisco de Assis

Louvre Museum

Placa de Catalunya

Tower of London

Castel Sant’Angelo

Magic Fountain of Montjuic

Ponte Vecchio

Trafalgar Square

Castle of Good Hope

Meiji Jingu

Rhodes Memorial

Trevi Fountain

Cathedral of Barcelona

Mexico City Metropolitan Cathedral

Rockefeller Center

Union Buildings

Cathedral of Brasilia

Monument of the Ninos Heroes

Roman Forum

Ushiku Building

Cathedral of Santa Maria del Fiore

Monument to the Revolution

Sacré-Cœur

Voortrekker Monument

Cathedrale Notre-Dame de Paris

Moses Mabhida Stadium

San Francisco – Oakland Bay Bridge

Westminster Abbey

Chapultepec Castle

Mount Rushmore National Memorial

São Paulo Cathedral

Yoyogi National Stadium

Christ the Redeemer

Musée d’Orsay

Sensō-ji

Zojoji

Coit Tower

National Museum of Nature and Science

Guggenheim Museum

Columbus Monument

National Palace

Sri Sri Radha Radhanath Temple

I monumenti 3D possono essere trovati effettuando una ricerca su Android o iOS e poi scorrendo il Knowledge Panel fino ad arrivare alla scheda “Visualizza in 3D”.