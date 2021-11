A seguito di un sondaggio online tenutosi da agosto a settembre 2021 su più di 265mila pareri circa gli operatori mobile virtuali, l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) ha pubblicato i risultati premiando l’operatore Kena Mobile con il primo posto in classifica.

Kena Mobile al vertice della classifica degli operatori mobile virtuali

Kena Mobile, second brand di TIM, spodesta CoopVoce dopo che lo scorso anno era capolista della classifica: per quest’anno, valutando i risultati dello studio denominato “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2022“, Kena Mobile ha raggiunto un punteggio pari al 67.5% contro una media del settore pari a 58.9%.

Gli altri operatori mobile virtuali (MVNO) presenti in classifica sono:

CoopVoce al secondo posto con il 63.8%;

ho. Mobile al terzo posto con il 63.3%;

Fastweb Mobile con il 61.2%;

PosteMobile con il 59.0%.

È da sottolineare la prestazione negativa di CoopVoce che, da ormai due anni a questa parte, è ben lontana dal 70.5% raggiunto due anni fa. Nel settore ADSL, invece, Fastweb si posiziona al primo posto con un punteggio di 60.5%, contro una media del settore pari al 53.2%, mentre WINDTRE e TIM si sono posizionati al secondo e terzo posto rispettivamente con il 60.2% e il 57.9%.

