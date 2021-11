Il vero Black Friday è finalmente arrivato: oggi è il 26 novembre 2021 e su eBay sono disponibili tantissimi nuovi sconti Android con l’iniziativa Cyber edays, già partita qualche giorno fa. Le offerte sono valide fino al 5 dicembre 2021 e sono affiancate da un coupon da utilizzare esclusivamente tramite l’app.

Le migliori offerte Android del Black Friday eBay (26 novembre – 5 dicembre 2021)

Le offerte eBay sono parecchie e naturalmente riguardano una moltitudine di smartphone Android, accompagnati anche da qualche tablet. Qui in basso abbiamo fatto per voi una selezione degli sconti più interessanti sui prodotti del robottino, ma non dimenticate di sfruttare il nuovo coupon: quest’ultimo prevede un ribasso del 5% su una spesa minima di 20 euro e permette di risparmiare fino a un massimo di 50 euro (un utilizzo per utente) nelle categorie idonee.

Per utilizzarlo è sufficiente digitare XMASAPP21 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali, ma attenzione: è valido solo acquistando tramite l’app. Ecco dunque le offerte Android disponibili su eBay fino al 5 dicembre 2021 (salvo esaurimento scorte).

Offerte smartphone Android eBay

Offerte tablet Android eBay

Queste dunque le migliori offerte del Black Friday eBay su smartphone e tablet Android. Se volete scoprire tutti gli sconti del sito potete seguire il link qui in basso, mentre in fondo avete a disposizione tutti i nostri articoli dedicati alle varie categorie di prodotti.

Offerte Black Friday eBay Cyber edays

