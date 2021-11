Il gruppo Xiaomi ha annunciato i risultati fiscali relativi al terzo trimestre 2021, periodo nel quale le entrate hanno raggiunto quota 12,22 miliardi di dollari, con un aumento dell’8,2% su base annua.

A trainare la crescita del colosso cinese è stato il settore smartphone, capace di fare registrare entrate per 7,48 miliardi di dollari (pari ad un aumento del 4,4% su base annua), con un margine di profitto del 12,8%.

Xiaomi è oramai un brand affermato a livello globale e le spedizioni di smartphone nel terzo trimestre hanno toccato quota 43,9 milioni di unità, con un market share del 13,5% e l’obiettivo di raggiungere entro la fine del 2021 il traguardo dei 190 milioni di telefoni venduti nell’anno. Nei primi nove mesi del 2021 il produttore ha spedito quasi 18 milioni di modelli di fascia alta, oltre il 12% del totale dei telefoni distribuiti dall’azienda.

Ma la crescente popolarità di Xiaomi è confermata anche da un altro prestigioso risultato: alla data del 22 novembre 2021 il numero di utenti MIUI attivi su base mensile a livello globale ha superato quota 500 milioni, con un aumento di circa 100 milioni di utenti rispetto all’inizio del 2021 e di questi solo 18,65 milioni arrivano dal mercato cinese.

Xiaomi si è anche soffermata sul problema della carenza di componenti che non pochi guai sta causando a tutto il settore, precisando che la carenza di chip sarà in parte risolta nel 2022, in particolare nella seconda metà dell’anno. Staremo a vedere.

Xiaomi vuole migliorare il suo servizio di assistenza

E sempre a proposito di Xiaomi, pare che il colosso cinese abbia deciso di prendere spunto da Apple e migliorare il servizio di assistenza offerto ai propri utenti.

Almeno ciò è quanto sembra emergere da un messaggio pubblicato dalla divisione indiana di Xiaomi su Twitter, nel quale tuttavia non vi sono dettagli precisi su ciò che potremo aspettarci.

Resta da capire se questo programma Services Simplified sarà limitato al mercato indiano o se, al contrario, verrà esteso anche ad altri Paesi.

