Il Black Friday sta entrando sempre più nel vivo e Amazon continua la sua Black Friday Week con tantissime offerte disponibili in questi giorni, che proseguiranno senza sosta fino al 29 novembre e saranno accompagnate da altre proposte specifiche per le giornate più “calde”.

Offerte smartphone Android Amazon Black Friday Week (24-29 novembre 2021)

La Settimana del Black Friday Amazon si è aperta qualche giorno fa, ma prosegue con tantissime offerte valide su molte categorie di prodotti, tech e non solo. Naturalmente in mezzo a tutto ciò non potevano mancare gli sconti sugli smartphone Android, e noi abbiamo selezionato apposta per voi le occasioni migliori da sfruttare in questi giorni.

Le offerte che stiamo per svelarvi sono ancora valide e dovrebbero esserlo fino al 29 novembre 2021, a meno di un esaurimento delle scorte (probabile, nel caso delle proposte più importanti). Ecco a voi le attuali migliori offerte sugli smartphone Android della Amazon Black Friday Week, suddivise per fascia di prezzo.

Offerte smartphone Android sopra i 500 euro

Offerte smartphone Android tra i 300 e i 500 euro

Offerte smartphone Android sotto i 300 euro

Queste erano dunque le migliori offerte sugli smartphone Android dell’iniziativa Black Friday Week di Amazon, valide fino al 29 novembre 2021 o fino a esaurimento scorte. Se volete scoprire tutte le altre offerte Amazon di questa settimana potete seguire il link qui sotto, mentre in fondo potete consultare le proposte più interessanti di questo periodo del Black Friday, suddivise per categoria.

Offerte Black Friday Amazon

