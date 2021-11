Si avvicina il Natale e per molti è già scattata la corsa ai regali. Se il destinatario è un appassionato di tecnologia avrete indubbiamente l’imbarazzo della scelta, ma se il budget non è particolarmente ricco oggi vi proponiamo un gadget che sarà indubbiamente apprezzato, in promozione su Cafago.

Redmi Watch in 0fferta

Più evoluto si una smartband ma non particolarmente ingombrante, Redmi Watch è sicuramente uno smartwatch che ben si adatta a ogni polso, maschile o femminile. Ha uno schermo da 1,4 pollici a colori, con controlli touch e un pulsante sul lato destro per semplificare ulteriormente i controlli.

È in grado di misurare il battito cardiaco, la qualità del sonno, i passi percorsi e le calorie consumate, funzioni che saranno gradite agli amanti del fitness. Può inoltre registrare sette diverse tipologie di attività sportive ed è resistente alle immersioni fino a 50 metri, per essere utilizzato anche sotto la pioggia o per lavare i piatti.

Si collega allo smartphone tramite Bluetooth 5.0, così da poter sincronizzare i dati raccolti con la companion app e visualizzare le notifiche provenienti dalle principali applicazioni. È decisamente leggero, pesa solo 35 grammi, tanto chi lo indossa finirà per dimenticarsene, se non quando è ora di consultarlo.

Redmi Watch è attualmente in promozione nella colorazione nera, con spedizione dai magazzini italiani, al prezzo di 39,92 IVA inclusa. Da sottolineare che si tratta di uno smartwatch pensato per il mercato cinese, che non dispone della lingua italiana (a meno di non aggiornare il firmware) ma solamente della lingua inglese.

Acquistate Redmi Watch su Cafago a 39,92 euro

