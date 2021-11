Tra i prodotti più venduti finora nel Black Friday Amazon spiccano le Fire TV Stick, affiancate da qualche prodotto curioso e da tanta tecnologia. Non vedete l’ora di scoprire di cosa stiamo parlando vero? Allora procediamo subito.

I prodotti più venduti nel Black Friday Amazon finora

A livello generale è Fire TV Stick (22,99 euro) a spiccare all’interno della lista dei prodotti più venduti in questi primi giorni di Black Friday Amazon. In attesa del resto delle offerte, che sarà disponibile nei prossimi giorni fino ad arrivare al Cyber Monday di lunedì prossimo, sono diversi i prodotti a marchio Amazon tra gli acquisti più popolari.

Possiamo infatti trovare anche Fire TV Stick Lite (18,99 euro), Fire TV Stick 4K (33,99 euro) e anche la più potente Fire TV Stick 4K Max, proposta a 38,99 euro anche in questo momento. Nella lista dei più venduti c’è tanta altra tecnologia, come ad esempio Xiaomi Mi Smart Band 5 (19,99 euro), Google Chromecast, Echo Show 5 2a gen, un decoder DVB-T2 per il digitale terrestre e il nuovo Kindle Paperwhite in versione da 8 GB.

In mezzo a tutto questo alcuni prodotti “curiosi“: sono andati alla grande il caffè Borbone Respresso, le candele profumate, la confezione gigante di carta igienica da 84 rotoli Scottonelle, le pastiglie per la lavastoviglie e le testine per gli spazzolini elettrici Oral-B, sempre molto gettonate. Non potevano poi mancare, visto il momento, i pacchi di mascherine FFP2.

Restando sull’elettronica, tra i prodotti più popolari possiamo trovare anche:

Restringendo ancora di più il campo e restando solo sugli smartphone Android abbiamo in lista:

Nella maggior parte dei casi le offerte sui suddetti prodotti risultano tuttora valide, quindi avete ancora tempo per approfittarne, se lo desiderate. Per scoprire tutte le offerte del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto, mentre in fondo avete a disposizione i nostri articoli suddivisi per categorie di prodotti.

Tutte le offerte del Black Friday Amazon

Leggi anche: recensione Xiaomi 11 Lite 5G NE

Offerte per categoria