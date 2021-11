Dopo la delusione di MIUI 12, parzialmente corretta con MIUI 12.5, Xiaomi è chiamata a risollevarsi con la nuova versione della propria interfaccia proprietaria. Mancano ancora informazioni certe su MIUI 13, che dovrebbe comunque essere presentata entro la fine dell’anno, ma stanno emergendo alcuni particolari che confermano la bontà della strada intrapresa dal team di sviluppo di MIUI.

MIUI Health unificherà tre app

Quando si parla di indossabili Xiaomi la situazione è spesso caotica, con Mi Fit che viene utilizzata per gestire alcuni dispositivi e Xiaomi Wear per altri. A completare il quadro c’è MIU Health che raccoglieva informazioni utilizzando il proprio account MI, creando quindi parecchia confusione e ridondanza.

Con MIUI 13 le cose sembrano destinate a cambiare radicalmente, come testimoniano le immagini provenienti dalla versione beta di MIUI Health, in fase di test in Cina. La nuova versione richiama immediatamente l’interfaccia di Xiaomi Wear, molto colorata, vivace e ricca di informazioni, e con ogni probabilità la nuova versione andrà a integrare le funzioni provenienti dalle altre app creando un nuovo punto di riferimento.

La nuova interfaccia presenta quattro schede/sezioni al posto delle due della versione attuale, a conferma del fatto che sarà possibile gestire tutto da Xiaomi Health. Nella sezione Dashboard sono riepilogati i dati relativi alla salute e alle varie attività giornaliere, sulla falsariga di quanto avveniva con la versione precedente. La sezione Workouts consente di avviare un allenamento dallo smartphone, senza dover utilizzare uno smartphone o una smartband, una soluzione sempre comoda.

Nella sezione dispositivi è possibile impostare i vari parametri degli indossabili collegati, visualizzarne lo stato e completare la sincronizzazione dei dati raccolti, mentre la scheda Utente raccoglie i dati del profilo e numerose altre informazioni utili. Le immagini, che vedete riepilogate nella galleria a fine pagina, mostrano quella che dovrebbe essere l’interfaccia di MIUI, sempre colorata ma ancora più semplice e lineare rispetto al passato, più vicina all’interfaccia di Google.

Ricordiamo che le immagini sono relative alla versione cinese di MIUI Health, che potrebbe non arrivare mai sulla ROM destinata ai mercati globali o essere portata con un’interfaccia diversa. Non ci resta che attendere sviluppi sulla situazione, che non dovrebbero tardare molto.