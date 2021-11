A metà settembre, in occasione della presentazione ufficiale sul mercato italiano, Xiaomi aveva promesso che Xiaomi TV Q1E 55″sarebbe arrivata nel nostro Paese a fine novembre. Il gigante cinese è stato di parola e ha scelto la settimana del Black Friday per lanciare la sua nuova smart TV, con uno sconto strepitoso che la rende immediatamente un best buy assoluto.

Xiaomi TV Q1E 55″in Italia

Se avete aspettato il Black Friday per acquistare una nuova TV, magari per sostituire un vecchio modello non compatibile con lo standard DVB-T2, Xiaomi TV Q1E 55″è davvero una scelta vincente, grazie a una serie di soluzioni tecnologiche all’avanguardia e a un prezzo che non ha rivali.

Non ci poteva infatti essere debutto migliore sul nostro mercato che uno sconto di ben duecento euro rispetto al prezzo di listino, con un prezzo finale davvero impressionante. Attenzione però che come per tutte le cose belle anche la promozione di lancio di Xiaomi TV Q1E 55″ è destinata a durare pochissime ore.

Avete infatti tempo solamente fino alle 23:59 di oggi, salvo che le scorte non vengano esaurite prima, per approfittare del prezzo promozionale, che difficilmente rivedremo a breve. Ma quali sono le caratteristiche che rendono questa smart TV molto intrigante?

Di sicuro la presenza di Android TV 10, con la possibilità di interagire con la TV attraverso i comandi vocali e Google Assistant. Ma la caratteristica più importante è lo schermo a LED con tecnologia Quantum Dot e risoluzione 4K, che offre una gamma di colori decisamente più ampia rispetto a una tradizionale TV con pannello LED.

La tecnologia MEMC migliora la chiarezza delle immagini dinamiche, quindi potrete guardare film d’azione, sport e videogiochi senza soffrire di sfocature o tremolii nelle immagini, per un’esperienza decisamente più coinvolgente. Non manca il supporto a Dolby Vision così come a HDR10+ che garantisce luminosità e colori eccezionali, con qualsiasi tipo di immagine.

E l’esperienza di visione diventa ancora più immersiva grazie alle cornici metalliche sottilissime, che finiscono per trasformare la TV in un’opera d’arte moderna. La presenza di Google Assistant consente di controllare i dispositivi per la casa intelligente con la voce, attraverso il telecomando Bluetooth, senza utilizzare lo smartphone o altri dispositivi. Diventa dunque semplice gestire le luci per creare l’atmosfera giusta per la visione di un film o per una partita con gli amici.

Il telecomando Bluetooth rende ancora più semplice il controllo della TV da qualsiasi punto della stanza, liberandovi dalle limitazioni dei sistemi a infrarossi e aggiungendo i pulsanti dedicati per accedere a Netflix e ad Amazon Prime Video con un tocco, rendendo l’esperienza di visione immediata anche per gli utenti meno abituati alla tecnologia. Il supporto a Chromecast permette inoltre di trasmettere con grande semplicità i contenuti dallo smartphone, per condividere immediatamente foto, video o altro.

Xiaomi TV Q1E 55″ non trascura nemmeno la parte audio, con un sistema a sei altoparlanti, con una potenza massima singola di 15 watt e il supporto alle tecnologie Dolby Audio e DTS che permettono di ricreare un’esperienza cinematografica anche in casa. Il processore quad core, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna rende l’utilizzo della TV fluido e appagante, con lo spazio per installare nuove applicazioni, giochi e servizi di streaming, grazie al Play Store.

Offerta lampo per il Black Friday

In occasione del lancio sul mercato italiano, Xiaomi TV Q1E 55″è in offerta al prezzo bomba di 599,90 euro invece di 799,90 euro, una promozione assolutamente imperdibile per chi vuole una TV di qualità a un prezzo più che abbordabile.

Acquista Xiaomi TV Q1E 55″ su mi.com