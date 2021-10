A pochi mesi dal raggiungimento del primo milione di smartphone venduti in Italia, OPPO raddoppia e annuncia quest’oggi di aver superato il traguardo dei 2 milioni. Il nostro Paese si conferma il primo mercato in Europa per il produttore cinese.

OPPO supera i 2 milioni di smartphone venduti in Italia

Arrivata in Italia nel 2018, OPPO è stata in grado di affermarsi sempre di più nella penisola, puntando su prodotti innovativi e prezzi concorrenziali. La chiave di questo successo, secondo l’azienda, è “la costante ricerca della perfezione sotto ogni punto di vista, dal design rivoluzionario alle performance“.

A confermare il trend positivo di OPPO sono i più recenti dati di mercato GFK, che vedono il marchio cinese al 14% di market share a volume e all’8,9% a valore: ad oggi OPPO è il quarto produttore di smartphone al mondo, con ulteriori prospettive di crescita. L’annuncio dei 2 milioni di device venduti arriva a poche settimane dal lancio di OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G.

“Celebrare questo traguardo a poco più di sei mesi dal raggiungimento del primo milione di smartphone venduti in Italia, rappresenta per noi un momento importante e ricco di significato. Siamo estremamente grati a tutti gli utenti italiani che, giorno dopo giorno, continuano a sceglierci, riconoscendo il grande lavoro di ricerca e innovazione che da sempre contraddistingue i nostri dispositivi. Dalla rivoluzionaria famiglia OPPO Find X3 alla più recente Reno6 Series, passando per l’apprezzata Serie A, il nostro ecosistema offre oggi un’offerta sempre più ampia, in grado di rispondere al meglio alle esigenze di ogni consumatore”, ha dichiarato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Come abbiamo visto negli ultimi mesi, OPPO si sta dedicando a diverse iniziative per rafforzare la sua presenza in Italia: tra queste l’OPPO Summer Tour in 5 città italiane, ma anche gli eventi realizzati durante la Milano Design Week e la Milano Fashion Week.

Avete acquistato anche voi uno smartphone OPPO? Il dispositivo tra le vostre mani fa parte dei 2 milioni citati qui sopra?

