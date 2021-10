Google è senza dubbio una delle poche aziende tra quelle che producono smartphone che sono interessate a migliorare effettivamente l’esperienza telefonica e un esempio dell’impegno del colosso di Mountain View è rappresentato dalla funzionalità chiamata Call Screen.

Si tratta di una soluzione che consente agli utenti di ricevere chiamate trascrivendo ciò che l’altra persona sta dicendo in tempo reale e può rivelarsi estremamente utile in tutta una serie di ipotesi, come ad esempio quando ci si trova in ​​un luogo in cui non è possibile rispondere a una chiamata oppure quando si vuole essere sicuri di non perdere tempo con chiamate pubblicitarie.

L’unico limite di Call Screen è rappresentato dalla sua disponibilità, limitata fino a questo momento agli smartphone Google Pixel soltanto in tre Paesi, ossia Stati Uniti, Canada e Giappone.

Google porta la funzione Call Screen in altri mercati

Ebbene, in seguito al lancio della serie Google Pixel 6, il team del colosso di Mountain View ha deciso di ampliare la platea di potenziali fruitori di Call Screen e questa funzionalità è stata estesa a nuovi mercati, sbarcando anche in Europa.

Nelle ultime ore vi sono state segnalazioni sia nel Regno Unito che in Germania, anche se in tedesco pare che il funzionamento non sia ancora ottimizzato.

Stando a quanto ha annunciato il colosso di Mountain View la scorsa settimana in occasione del lancio della serie Google Pixel 6, la funzione Call Screen deve arrivare anche in Italia, Francia, Irlanda, Spagna e Australia.

Per verificare se la funzione è stata implementata per il proprio Google Pixel è necessario andare nel menu delle impostazioni nell’app Telefono e, una volta abilitata, il sistema chiederà il permesso di scaricare il language pack regionale.

L’app Google Telefono è disponibile nel Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge: