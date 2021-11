Samsung DeX è una funzionalità che consente di ottenere un’esperienza PC collegando un monitor, una tastiera e un mouse esterni a uno degli smartphone dell’azienda.

La funzionalità è stata introdotto sulla serie Samsung Galaxy S8 ed è disponibile sulla maggior parte degli smartphone e dei tablet Galaxy di fascia alta.

Samsung mette a disposizione anche delle app DeX dedicate per Windows e macOS che consentono agli utenti di accedere all’ambiente DeX dal proprio computer esistente.

Samsung DeX è sul viale del tramonto per Windows 7 e Mac OS

Il colosso sudcoreano informa tramite il suo sito Web che sta terminando il supporto per il servizio Samsung DeX su Windows 7 e macOS a partire dal prossimo anno.

In effetti gli utenti macOS hanno già iniziato a vedere un messaggio nell’app che li informa che il supporto per DeX terminerà a gennaio 2022. Gli utenti di Windows 7 e macOS dovranno utilizzare un dock DeX per eseguire il mirroring su un monitor esterno collegando lo smartphone al computer tramite un cavo USB e avviando il servizio DeX.

Samsung afferma che gli utenti che hanno già installato il client DeX PC possono continuare a utilizzare il servizio, ma l’azienda non fornirà alcun supporto o aggiornamenti dal prossimo anno. Sembra che gli utenti di Windows 10 non siano interessati e dovrebbero quindi continuare a ricevere gli aggiornamenti.

Nel febbraio di quest’anno Samsung ha aggiunto il supporto per la modalità DeX wireless che consente agli utenti di trasmettere DeX senza cavi a una smart TV o a un PC compatibile.

