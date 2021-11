Google preannuncia il fix che riporterà Magic Eraser sui Pixel 6

Nella serata di ieri vi abbiamo raccontato di come l’ultimo aggiornamento di Google Foto abbia privato Google Pixel 6 di una delle sue chicche software più interessanti, ma non temete: la casa di Mountain View ha già preannunciato il fix che riporterà Magic Eraser al proprio posto.

Google Pixel 6 perde Magic Eraser: cos’è successo

Dopo il rilascio dell’ultimo aggiornamento di Google Foto numerosi utenti possessori di Google Pixel 6 hanno segnalato la scomparsa dello strumento Magic Eraser, che permette di rimuovere persone e oggetti indesiderati dalla foto in modo particolarmente efficace.

La versione incriminata dovrebbe essere la 5.67 dell’applicazione e allo stato attuale non risulta essere più disponibile sul Google Play Store (su APK Mirror, invece, c’è ancora). Stando a quanto segnalato da un utente, la suddetta versione contiene comunque un riferimento alla funzione Magic Eraser, che però non risulta accessibile.

Google preannuncia il fix

Magic Eraser è una delle funzioni più pubblicizzate di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, per questo motivo la sua scomparsa improvvisa ha inevitabilmente attirato l’attenzione. Per fortuna Big G non ha tardato a rendere nota la propria posizione ufficiale.

Il portavoce di Google Alex Moriconi ha riferito ai colleghi di The Verge che la casa californiana ha “identificato un problema nelle prime fasi del roll out dell’ultimo aggiornamento di Foto e rilascerà a breve un fix“, chiarendo inoltre che l’inconveniente non ha toccato tutti gli utenti possessori di Pixel 6.

In attesa del rilascio del fix citato, è impossibile non notare come, ironicamente, la funzione Magic Eraser, che fa sparire cose e/o persone dalle foto, sia stata magically erased.

