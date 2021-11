Tra le numerose offerte di questo Black Friday come ad esempio quella di Samsung Galaxy Z Fold3 5G a meno di 700 euro, vi segnaliamo anche l’offerta sul caricabatterie Mi 65 W GaN di Xiaomi. Non si tratta di uno smartphone, ovviamente, ma è un accessorio utile e che vi permetterà di ricarica i dispositivi supportati fino a 65 W.

Un’offerta incredibile per il caricabatterie Mi 65 W GaN di Xiaomi

L’offerta in questione, valida dalle ore 09:50 di oggi e fino alle 23:59 del 18 novembre, è doppiamente interessante in quanto si tratta del classico paghi 1, prendi 2. Infatti, cliccando il link in calce alla news, mettendo nel carrello il caricabatterie Mi 65 W GaN di Xiaomi ne ricevete un altro in omaggio, il tutto al prezzo di 39,99 euro.

Il nitruro di gallio, meglio conosciuto come GaN, è un materiale semiconduttore ampiamente utilizzato nell’industria aerospaziale: la sua caratteristica principale è l’eccellente conduttività e resistenza alle alte temperature, il che garantisce un importante vantaggio in termine di conversione di potenza se confrontato ai classici caricabatterie in commercio. Per darvi un esempio delle prestazioni del caricabatterie, la batteria da 4500 di Xiaomi Mi 10 Pro si ricarica al 100% in appena 45 minuti, e può essere utilizzato anche per ricarica i notebook tramite porta USB Type-C.

