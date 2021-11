Tra gli smartphone che nel corso del 2022 daranno battaglia alla serie Samsung Galaxy S22 per il titolo di device più desiderato vi sarà anche OPPO Find X4, protagonista di alcune indiscrezioni nelle ultime ore.

In particolare, è stato il popolare leaker Digital Chat Station a fornirci un’anticipazione relativa a uno dei presunti principali punti di forza del prossimo smartphone di OPPO, che potrebbe alzare ancora di più l’asticella per quanto riguarda la velocità di ricarica della batteria.

Si tratta di un aspetto di cui tanti utenti Samsung si lamentano, in quanto il colosso coreano fino a questo momento ha deciso di non seguire il trend del settore della telefonia, proiettato verso velocità di ricarica sempre più elevate e anche i modelli Galaxy più costosi si devono accontentare di soluzioni di ricarica molto più lente di quelle della concorrenza.

OPPO Find X4 potrebbe avere una ricarica super veloce

Ebbene, con OPPO Find X4 il gap potrebbe aumentare ancora, in quanto lo smartphone potrebbe arrivare sul mercato con una batteria capace di ricaricarsi ad una velocità di 125 W.

In pratica, nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare fondata, il prossimo smartphone di punta di OPPO andrebbe a raddoppiare la velocità di ricarica supportata dall’attuale generazione (OPPO Find X3 Pro si ferma a 65 W).

Purtroppo al momento non si hanno dettagli sulle altre caratteristiche di OPPO Find X4, che dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 898 (la cui presentazione ufficiale è in programma per la fine di questo mese) e vantare una dotazione hardware da primo della classe, tale da non temere confronti con i modelli della concorrenza.

Per la presentazione ufficiale ci sarà probabilmente da attendere la fine del primo trimestre del 2022, con una tempistica di lancio simile a quella della precedente generazione. Staremo a vedere.

Leggi anche: la recensione di OPPO Find X3 Pro