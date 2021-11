A soli due mesi dal lancio di Samsung Galaxy Watch4 Golf Edition, il colosso sudcoreano ha presentato un’altra edizione speciale di questo smartwatch dedicata agli appassionati di golf.

Samsung Galaxy Watch4 PXG Golf Edition è il frutto della collaborazione tra Samsung con il marchio di golf premium PXG.

Caratteristiche di Samsung Galaxy Watch4 PXG Golf Edition

Samsung Galaxy Watch4 PXG Golf Edition viene fornito con vari accessori griffati PXG: un portafoglio in pelle premium, un pennarello per palline da golf, due tipi di cinturini esclusivi e 3 quadranti.

Il portafoglio in pelle PXG è realizzato con morbida pelle di vacchetta naturale al 100% e fodera in pelle di capra. Il pennarello a sfera è realizzato in acciaio inossidabile e sfoggia un logo PXG, mentre il cinturino dello smartwatch in pelle premium offre una sensazione particolarmente confortevole, tuttavia il cinturino in silicone in dotazione può essere utilizzato per un maggiore comfort durante gli allenamenti.

L’edizione PXG Golf Edition di Samsung Galaxy Watch4 è inoltre dotata dell’app Smart Caddy che offre un’esperienza di golf più intelligente grazie a una funzione di misurazione della distanza esatta e guide a oltre 40.000 campi da golf in tutto il mondo. I quadranti dell’orologio a marchio PXG possono essere scaricati tramite il codice QR stampato sul coupon in dotazione.

Disponibilità e prezzi di Samsung Galaxy Watch4 PXG Golf Edition

La variante argento da 40 mm di Samsung Galaxy Watch4 PXG Golf Edition ha un prezzo corrispondente a circa 436 euro, mentre la versione nera da 44 mm costa circa 458 euro e possono essere acquistate dai siti Web di Samsung e Golping.

Il dispositivo indossabile sarà disponibile in Corea del Sud a partire dall’11 novembre 2021 con spedizioni agli acquirenti entro il 18 novembre.

