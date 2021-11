Alla fine è successo: dopo YouTube e Google Play Services, Google Maps raggiunge i 10 miliardi di download sul Play Store. L’incredibile record dell’applicazione del colosso di Mountain View è stato raggiunto nelle scorse ore, e sinceramente non ci stupisce più di tanto.

10 miliardi di download per Google Maps

Anche se integrata di default in tutti i dispositivi Android muniti dei Google Mobile Services (GMS), Google Maps è senza ombra di dubbio la migliore applicazione di navigazione disponibile su Android e anche su iOS – per quanto Apple stia cercando di migliorare la sua soluzione da ormai molti anni a questa parte.

Nonostante il traguardo dei 10 miliardi di download per Google Maps, il team di sviluppo di Google non se ne resta con le mani in mano, anzi. Con l’avvicinarsi di Natale ha svelato alcune importanti novità rivolte ai commercianti per rispondere al meglio alle esigenze dei propri clienti, ma non manca nemmeno l’attenzione agli utenti “comuni” con l’arrivo del tanto atteso nuovo widget in stile Material You.

Potrebbe interessarti anche: Google dovrebbe rendere questa funzione esclusiva dei Pixel 6

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!