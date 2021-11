Dai laboratori di Xiaomi arriva Loop Liquidcool Technology, il nuovo sistema di raffreddamento per smartphone pensato per rivoluzionare per sempre la gestione del calore sui dispositivi mobile.

Tutto su Xiaomi Loop Liquidcool Technology

Atteso al lancio durante la seconda metà del 2022, la soluzione realizzata da Xiaomi prende spunto dalle tecnologie di raffreddamento utilizzate nell’industria aerospaziale. L’azienda svela che la tecnologia “utilizza un effetto capillare che attira l’agente di raffreddamento liquido verso la fonte di calore, lo vaporizza e quindi disperde il calore in modo efficiente verso un’area più fredda, finché l’agente non si condensa e viene catturato tramite un canale a circuito chiuso unidirezionale.” Rispetto ai sistemi di raffreddamento standard che non separano i gas caldi dai liquidi freddi che arrivano a mescolarsi e a ostruirsi a vicenda, il particolare anello di raffreddamento riduce la resistenza al passaggio dell’aria del 30% garantendo così un flusso di vapore maggiore con un incremento del 100% della capacità massima di trasferimento del calore.

Per assicurare un’alta efficienza del sistema, gli ingegneri Xiaomi hanno fatto affidamento a una struttura con valvole Tesla: essa consente il passaggio unidirezionale del liquido impedendo così al gas di muoversi nella direzione errata; ciò garantisce una maggiore efficienza della circolazione del gas e del liquido in tutto il sistema di raffreddamento. Ma quali sono, dati alla mano, le migliorie offerte dal nuovo sistema di raffreddamento Loop Liquidcool Technology di Xiaomi? La compagnia ha pensato bene di modificare uno Xiaomi MIX 4 introducendo il nuovo sistema di raffreddamento: una volta rimosso il vecchio sistema, dopo 30 minuti di gioco su Genshin Impact con la massima qualità grafica possibile e a 60 FPS, la temperatura generale è arrivata a 47.7 °C e la temperatura del processore era di 8.6 °C inferiore a quella standard.

Purtroppo la compagnia non farà in tempo a introdurre la nuova tecnologia su Xiaomi 12 atteso al lancio a fine anno, ma non vediamo l’ora di vederlo in azione sulla nuova generazione di smartphone di fascia alta del colosso cinese.

